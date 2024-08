Video: watson/lucas zollinger

Stricknadeln und Sixpacks: Dieser Olympionike kann auch lismen

Mehr «Videos»

Der Brite Tom Daley ist fünffacher Olympionike und hat an den diesjährigen olympischen Spielen in Paris mit seinem Partner Noah Williams die Silbermedaille im Wasserspringen geholt. Wer durch das Instagramprofil des 30-Jährigen scrollt, findet dort eine ungewöhnliche Kombination aus Waschbrettbäuchen und … Stricknadeln.

«Lismen» ist nämlich neben dem Wasserspringen die zweite grosse Leidenschaft von Daley. Tauch jetzt ins Video ein (kleines Wortspiel 😉) und sieh’s dir an:

Video: watson/lucas zollinger

Daley lismet nicht nur als Hobby. Neben seiner Sportkarriere vertreibt er unter der Marke «Made with Love by Tom Daley» unter anderem Wolle und Strickwaren. Er hat auch schon ein Buch mit einigen seiner Muster und Anleitungen herausgebracht.

Das Stricken ist dabei auch keine neue Leidenschaft, sondern ein Überbleibsel des Covid-19-Lockdowns. So konnte Daley dann auch schon an den olympischen Spielen in Tokio, die aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschoben und erst 2021 ausgetragen wurden, dabei beobachtet werden, wie er strickt.

In Tokio hatte Daley die Goldmedaille geholt. Insgesamt hat er jetzt vier Medaillen, zweimal Bronze, einmal Silber und einmal Gold. Damit ist er der am meisten ausgezeichnete Wasserspringer Grossbritanniens.

Der Brite lebt offen homosexuell und ist mit dem britischen Drehbuchautor und Oscar-Gewinner Dustin Lance Black verheiratet. Die beiden haben zwei Söhne.

Daley gilt als Ikone für die queere Community, in der er viele Fans hat, und setzt sich als Aktivist für LGBTQ+-Anliegen ein. (lzo)

Mehr «olympische» Videos:

Diese Fitness-Influencerin ist im Olympia-Fieber – ihre Videos gehen viral

Video: watson/lucas zollinger

Diese Athletinnen und Athleten haben es *leider* nicht ins olympische Team geschafft …

Video: watson/lucas zollinger

Diese (wortwörtlich) atemberaubende Trend-Sportart will Olympia 2028 aufmischen