Video: watson/Emanuella Kälin

Weil's so schön war – der Medaillen-Montag bei Olympia im Video-Rückblick

Mehr «Videos»

Für die Schweiz läuft es rund bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Fünf Medaillen gehen auf das Konto der Schweizer. Die meisten davon gewannen Athletinnen und Athleten gestern.

Skispringer Gregor Deschwanden überraschte und flog sensationell zu Bronze. Freestyle-Skierin Mathilde Gremaud krönte sich im Slopestyle wie schon 2022 in Peking zur Olympiasiegerin. Derweil gewannen Franjo von Allmen und Tanguy Nef Gold in der Teamkombination. Gleich dahinter folgten Marco Odermatt und Loïc Meillard.

Hier ein Video-Rückblick auf die goldenen, silbernen und bronzenen Momente:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Mehr Videos:

Von Allmens Olympia-Gold-Abfahrt mit verschiedenen Kommentatoren Video: watson/lucas zollinger

Mach dich fit für Olympia! So funktionieren Skirennen Video: watson/hanna dedial, ralf meile