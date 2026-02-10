trüb und nass
Olympia 2026: So räumte die Schweiz ab

Video: watson/Emanuella Kälin

Weil's so schön war – der Medaillen-Montag bei Olympia im Video-Rückblick

10.02.2026, 12:0810.02.2026, 12:12

Für die Schweiz läuft es rund bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo: Fünf Medaillen gehen auf das Konto der Schweizer. Die meisten davon gewannen Athletinnen und Athleten gestern.

Skispringer Gregor Deschwanden überraschte und flog sensationell zu Bronze. Freestyle-Skierin Mathilde Gremaud krönte sich im Slopestyle wie schon 2022 in Peking zur Olympiasiegerin. Derweil gewannen Franjo von Allmen und Tanguy Nef Gold in der Teamkombination. Gleich dahinter folgten Marco Odermatt und Loïc Meillard.

Hier ein Video-Rückblick auf die goldenen, silbernen und bronzenen Momente:

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 46
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Jutta Leerdam wird unter den Augen ihres Verlobten Jake Paul Olympiasiegerin – die Schminke fällt den Freudentränen zum Opfer.
quelle: keystone / luca bruno
Das war die Bad Bunny-Halftimeshow
Video: watson
