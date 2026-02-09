wechselnd bewölkt
Mathilde Gremaud wiederholt Triumph: Erneut Slopestyle-Olympiasiegerin

Mathilde Gremaud wird 2026 erneut Olympiasiegerin im Slopestyle
Mathilde Gremaud strahlt mit ihrer Goldmedaille.Bild: srf

Mathilde Gremaud wiederholt ihren Triumph und wird erneut Slopestyle-Olympiasiegerin

Freestyle-Skierin Mathilde Gremaud ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin. Die Freiburgerin gewann wie schon 2022 in Peking erneut im Slopestyle.
09.02.2026, 13:5809.02.2026, 14:24
Ralf Meile
Ralf Meile

Die Entscheidung um den Olympiasieg wurde wie erwartet zu einem Zweikampf. Mathilde Gremaud, die in der Qualifikation die höchste Punktzahl erreicht hatte, wurde in Livigno von der Chinesin Eileen Gu hart herausgefordert.

Nach dem ersten von drei Final-Durchgängen lag Gu in Führung. Doch im zweiten Run wendete sich das Blatt. Gremaud, die auch amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin ist, hielt dem Druck stand. Sie setzte sich mit 0.38 Punkten Vorsprung an die Spitze.

Dieser Run bringt Gremaud Gold.Video: SRF

Weil Gu danach im letzten Durchgang früh stürzte, war der erneute Olympiasieg schon vor Gremauds Start klar. Die 26-jährige Freiburgerin konnte ihren Run, mit einer Schweizer Flagge um den Hals, geniessen und sich im Ziel feiern lassen.

An ihren dritten Olympischen Spielen gewann Gremaud damit bereits zum vierten Mal eine Medaille. 2018 holte sie in Pyeongchang hinter Landsfrau Sarah Höfflin die Silbermedaille, 2022 in Peking gewann sie nebst Slopestyle-Gold auch Bronze im Big Air.

Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud competes during the women&#039;s freestyle skiing slopestyle finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) ...
Hoch hinaus und hoch mit der Jacke: Bei Gremauds Sprüngen zeigte sich ihr Rücken.Bild: keystone

Mit Giulia Tanno stand eine zweite Schweizerin im Final. Sie belegte Rang 6, fürs Podest fehlten mehr als zehn Punkte.

Nicht nur der Kampf um Gold war eine enge Angelegenheit. Die Kanadierin Megan Oldham sicherte sich die Bronzemedaille dank eines starken dritten Runs mit 0.41 Punkten Vorsprung auf Kirsty Muir aus Grossbritannien.

Das ist Mathilde Gremaud
Geboren am 8.2.2000. – Wohnhaft in La Roche FR. – Grösste Erfolge: Olympiasiegerin 2022 und 2026 (Slopestyle), Olympia-Silber 2018 (Slopestyle), Olympia-Bronze 2022 (Big Air),Weltmeisterin 2023 und 2025 (Slopestyle), WM-Silber 2021 (Slopestyle),3x Gold X-Games Aspen (Big Air), 15 Weltcup-Siege, Gesamtweltcup 2024.
Der Medaillentraum ist geplatzt: «Curling Baby» stiehlt den Schwallers die Show
Mehr Olympia:
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Marco Odermatt wird im Rennen von einer Drohne verfolgt.
quelle: keystone / john locher
