Das hätte Messi getragen, wenn die WM nicht in Katar wäre ...

Dies führt uns zu der Frage, wie die Bilder aussehen würden, wenn die Weltmeisterschaft in diesem Jahr nicht in Katar stattgefunden hätte, ...

Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, hüllte Messi vor der Pokal-Übergabe in einen schwarz-goldenen «Bischt». Das Kleidungsstück wird in der arabischen Welt traditionell von königlichen oder religiösen Führern getragen.

Es ist der Traum eines jeden Fussballers und für Argentinien ist er Realität geworden. Die «Albiceleste» ist nach einer höchst dramatischen Partie Weltmeister geworden – und musste dafür bis zum Penaltyschiessen zittern. Dementsprechend gross war der Jubel nicht nur bei Superstar Lionel Messi und seinen Mitspielern, sondern auch bei den argentinischen Fans im Stadion und zu Hause in Südamerika.