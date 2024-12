Video: watson/lucas zollinger

Dieses Video geht gerade in der Surfer-Community viral – schau selbst, warum 😨

Du hast genug von der Kälte? Du träumst gerade von Sonne, Strand, Meer? Ein paar Wellen catchen auf Hawaii, vielleicht?

In der Surfer-Community geht gerade ein Video viral und nachdem du das gesehen hast, bleibst du vielleicht doch lieber zu Hause in der warmen Stube. Schau hier:

Am vergangenen Sonntag, 22. Dezember, gab es auf Hawaii einen sogenannten «Eddie Swell». So bezeichnet die Surfer-Community einen massiven Wellengang, der einige ganz bestimmte Anforderungen erfüllt. Das Phänomen ist benannt nach Eddie Aikau, einem legendären hawaiianischen Surfer und Rettungsschwimmer und tritt – wenn überhaupt – nur wenige Male pro Winter ein.

Eddie Aikau. Bild: wikimedia commons

Das «Eddie Aikau Big Wave Invitational», ein renommiertes Surfevent in Waimea Bay auf Oahu, zu dem man eingeladen werden muss, findet dann jeweils statt.

«Wipeout» des Jahres?

Dann, wenn die Wellen eine Höhe von bis zu 15 Meter erreichen, zieht es viele andere Surferinnen und Surfer an den Strand, in der Hoffnung auf einen epischen Ritt. Auch diejenigen, die nicht eingeladen werden, wollen natürlich ein Stück vom Kuchen von den Wellen.

Dazu gehörte unter anderem auch Ty Simpson-Kane. Der 20-jährige Hawaiianer surfte am 22. Dezember in Pe'ahi, einem beliebten Surfspot auf Maui. Und sorgte dort für die spektakuläre Szene aus dem Video. Einige Kommentatoren auf Social Media bezeichnen seinen Sturz als «Wipeout» des Jahres.

Simpson-Kane konnte nach seinem Sturz von einer Rettungscrew unversehrt zurück an Land gebracht werden. Abgesehen von einer Menge Wasser in den Nebenhöhlen, gehe es ihm gut. Auf Instagram schrieb er: «Es gibt keine Worte, die die Energie und die Kraft beschreiben können, die sich da entlud. Pe'ahi war in all ihrer Pracht lebendig und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich eine Welle beim Paddeln erwischt habe.»

