Hulk Hogan ist tot – ein Rückblick auf sein Leben im Video 📽️

Hulk Hogan ist gestorben. Der legendäre Wrestler ist am Morgen des 24. Juli in seinem Haus in Clearwater im US-Bundesstaat Florida an einem Herzinfarkt gestorben. Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene Bollea hiess, wäre in etwa zwei Wochen 72 Jahre alt geworden.

Hogan und das Wrestling verhalfen sich in den 80er-Jahren gegenseitig in neue Sphären. Der «Hulkster» war massgeblich mitverantwortlich, dass die Sportart weltbekannt wurde. In der Folge wurde er sechsmal Weltmeister und mit seinem Hufeisenbart und seinen charakteristischen Moves zur Kultfigur.

Doch sein steiler Aufstieg im Rampenlicht warf auch tiefe Schatten. Im Video blicken wir auf die Momente zurück, die in Erinnerung bleiben werden:

Zuletzt hatte Hogan im vergangenen Jahr lautstark den Wahlkampf des mittlerweile gewählten US-Präsidenten Donald Trump – welchen er als «seinen Helden» bezeichnete – unterstützt.

Bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte wurde er im Januar vermutlich auch deshalb ausgebuht. Hogan hatte bei der «RAW»-Premiere sein «Real American Beer» beworben. Die Veranstaltung fand in Kalifornien statt, einem traditionell demokratischen Bundesstaat, in dem Donald Trump unbeliebt ist.

Hogan hatte aber auch schon vor seiner Unterstützung Donald Trumps die Gunst vieler Wrestling-Fans verloren. Einerseits war 2012 ein Sex-Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist, wie er seine Ehefrau betrügt, und andererseits hatte er sich in der Vergangenheit rassistisch geäussert.

