Unfall bei chinesischer Show: Bär dreht vor kleinen Kindern durch

Video: watson

Show in China gerät ausser Kontrolle – Bär dreht vor Kindern komplett durch

Eine Aufführung mit einem Bären im chinesischen Shuozhou wäre beinahe wüst geworden: Vor den Augen der zuschauenden Kinder attackierte der dressierte Bär seinen Dompteuren, schlägt nach ihm und kratzt und beisst. Nach einem unsanften Gerangel gelingt es dem Dompteur, das Tier auf den Boden zu drücken – die Szene mutet ziemlich brutal an.

Der Vorfall ereignete sich am 16. Juli. Das Tier habe sich aufgrund der vielen Zuschauerinnen und Zuschauer so unberechenbar verhalten, meldete der Veranstalter tags darauf. Weder Bär noch Trainer seien verletzt worden. Die Reaktionen vieler Userinnen und User auf Twitter und dem chinesischen Pendant Weibo waren aber kritisch. Bären hätten in solchen Zirkus-Shows nichts verloren, heisst es von verschiedenen Seiten. (lzo)