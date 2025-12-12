wechselnd bewölkt
Schweiz

«Es wäre niemand fett» – US-TikToker feiert Schweizer Tankstellenshops

Video: extern/largebaj auf tiktok

«Es wäre niemand mehr fett» – US-TikToker wegen Schweizer Tankstellenshop aus dem Häuschen

12.12.2025, 10:2212.12.2025, 10:22

Manchmal reist man in ein fremdes Land und ist dann völlig begeistert wegen etwas komplett Banalem, Alltäglichem. Für den amerikanischen Tiktoker Baj sind es in der Schweiz … Tankstellenshops. Auf seinem Kanal «largebaj» hat er kürzlich ein Video eines Coop Pronto in Dintikon im Kanton Aargau hochgeladen. Der Amerikaner feiert darin die Auswahl an Convenience-Produkten sowie frischem, lokalen Gemüse und Früchten. «Das hat mich total umgehauen», erzählt er seinen über 700'000 Followerinnen und Followern:

Video: extern/largebaj auf tiktok
«Stellt euch vor, wir hätten das in Amerika! [...] Niemand wäre mehr fett!»

Gekauft hat der TikToker schliesslich Sushi und Poulet-Streifen. Das Video ging auf TikTok viral und hat nach zwei Tagen knapp 750'000 Aufrufe. In den Kommentaren fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Während manche Userinnen und User überrascht sind, dass dies offenbar in den USA nicht Standard ist, machen sich andere über die hohen Schweizer Preise lustig:

Kommentar auf ein TikTok-Video aus den USA, das Schweizer Tankstellenshops feiert. Dezember 2025
«Das macht dann 1200 Dollar.»Bild: tiktok / largebaj

Auch Coop Pronto selbst hat auf TikTok auf das Video reagiert. In einem Kommentar, der mittlerweile über 11'000 Gefällt-mir-Angaben hat, bedankt sich das Unternehmen für den Besuch von Baj.

Immer wieder machen Amis grossartige Entdeckungen in Europa:

US-TikTokerin verkündet, dass Butter im Sandwich grossartig ist – und wir Europäer so: 😒

Erst kürzlich hatte auch bereits der deutsche Podcaster Felix Lobrecht für Schweizer Tankstellenshops geschwärmt, wie 20 Minuten berichtete.

Der &quot;Slammer&quot; Felix Lobrecht steht am 04.06.2017 beim «Best of Poetry Slam» auf der Stadtparkbühne in Hamburg und trägt seinen Text vor. (KEYSTONE/DPA/A4358/_Georg Wendt)
Auch Felix Lobrecht ist ein Fan von Schweizer Tankstellen.Bild: DPA

Als er im November für seine Tour in der Schweiz unterwegs war, teilte er auf Instagram eine Story, in welcher er eine Raststätte im Glarnerland zeigte und schrieb, wie viel besser als die «lieblosen Müllhaufen in Peinlichdeutschland» diese sei. (lzo)

Mehr Social-Media-News:

Weitere Videos aus der Welt von TikTok:

Millionen-Klicks Tiktokerin geht mit Reinigungsvideos von Kinosälen viral

Video: watson/Emanuella Kälin

«Hölle auf Erden» – TikTokerin «defluenct» Urlaubsparadies Bali mit diesem Video

Video: watson/lucas zollinger

TikToker zeigt geheime Orte an Bord der Kreuzfahrt-Riesen

Video: watson/Lucas Zollinger
«Chef, das ist ein Überfall» – absurder Tankstellenraub in Österreich geht schief
Video: watson
avatar
International anerkannter Experte für ALLES
12.12.2025 10:25registriert Juli 2021
Amis sind einfach erst mal verwundert, dass der Rest der Welt zivilisiert ist, nachdem ihnen ihre Orange ständig erzählt, dass im Rest der Welt Chaos herrscht.
380
Melden
Zum Kommentar
avatar
Trafolda
12.12.2025 10:30registriert November 2025
Ich würde auch so reagieren, wenn ich aus einem Land kommen würde, in welchem es alte, verschissene, schrumpelige Orangen gibt!
292
Melden
Zum Kommentar
