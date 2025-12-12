«Es wäre niemand mehr fett» – US-TikToker wegen Schweizer Tankstellenshop aus dem Häuschen
Manchmal reist man in ein fremdes Land und ist dann völlig begeistert wegen etwas komplett Banalem, Alltäglichem. Für den amerikanischen Tiktoker Baj sind es in der Schweiz … Tankstellenshops. Auf seinem Kanal «largebaj» hat er kürzlich ein Video eines Coop Pronto in Dintikon im Kanton Aargau hochgeladen. Der Amerikaner feiert darin die Auswahl an Convenience-Produkten sowie frischem, lokalen Gemüse und Früchten. «Das hat mich total umgehauen», erzählt er seinen über 700'000 Followerinnen und Followern:
Gekauft hat der TikToker schliesslich Sushi und Poulet-Streifen. Das Video ging auf TikTok viral und hat nach zwei Tagen knapp 750'000 Aufrufe. In den Kommentaren fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Während manche Userinnen und User überrascht sind, dass dies offenbar in den USA nicht Standard ist, machen sich andere über die hohen Schweizer Preise lustig:
Auch Coop Pronto selbst hat auf TikTok auf das Video reagiert. In einem Kommentar, der mittlerweile über 11'000 Gefällt-mir-Angaben hat, bedankt sich das Unternehmen für den Besuch von Baj.
Erst kürzlich hatte auch bereits der deutsche Podcaster Felix Lobrecht für Schweizer Tankstellenshops geschwärmt, wie 20 Minuten berichtete.
Als er im November für seine Tour in der Schweiz unterwegs war, teilte er auf Instagram eine Story, in welcher er eine Raststätte im Glarnerland zeigte und schrieb, wie viel besser als die «lieblosen Müllhaufen in Peinlichdeutschland» diese sei. (lzo)
- Reddit will Social-Media-Verbot in Australien kippen
- US-Einreise: Behörde will soziale Kanäle von Touristen prüfen – auch Schweizer betroffen
- Experten warnen vor gefährlichem Schlaf-Hack im Flugzeug auf TikTok
- Wie Jugendliche online gemobbt werden – und warum die Politik trotzdem nichts tun will
- Mädchen stehen wegen Sozialen Medien unter Schlankheits-Druck