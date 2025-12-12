Video: extern/largebaj auf tiktok

«Es wäre niemand mehr fett» – US-TikToker wegen Schweizer Tankstellenshop aus dem Häuschen

Manchmal reist man in ein fremdes Land und ist dann völlig begeistert wegen etwas komplett Banalem, Alltäglichem. Für den amerikanischen Tiktoker Baj sind es in der Schweiz … Tankstellenshops. Auf seinem Kanal «largebaj» hat er kürzlich ein Video eines Coop Pronto in Dintikon im Kanton Aargau hochgeladen. Der Amerikaner feiert darin die Auswahl an Convenience-Produkten sowie frischem, lokalen Gemüse und Früchten. «Das hat mich total umgehauen», erzählt er seinen über 700'000 Followerinnen und Followern:

«Stellt euch vor, wir hätten das in Amerika! [...] Niemand wäre mehr fett!»

Gekauft hat der TikToker schliesslich Sushi und Poulet-Streifen. Das Video ging auf TikTok viral und hat nach zwei Tagen knapp 750'000 Aufrufe. In den Kommentaren fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Während manche Userinnen und User überrascht sind, dass dies offenbar in den USA nicht Standard ist, machen sich andere über die hohen Schweizer Preise lustig:

«Das macht dann 1200 Dollar.» Bild: tiktok / largebaj

Auch Coop Pronto selbst hat auf TikTok auf das Video reagiert. In einem Kommentar, der mittlerweile über 11'000 Gefällt-mir-Angaben hat, bedankt sich das Unternehmen für den Besuch von Baj.

Immer wieder machen Amis grossartige Entdeckungen in Europa: US-TikTokerin verkündet, dass Butter im Sandwich grossartig ist – und wir Europäer so: 😒

Erst kürzlich hatte auch bereits der deutsche Podcaster Felix Lobrecht für Schweizer Tankstellenshops geschwärmt, wie 20 Minuten berichtete.

Auch Felix Lobrecht ist ein Fan von Schweizer Tankstellen. Bild: DPA

Als er im November für seine Tour in der Schweiz unterwegs war, teilte er auf Instagram eine Story, in welcher er eine Raststätte im Glarnerland zeigte und schrieb, wie viel besser als die «lieblosen Müllhaufen in Peinlichdeutschland» diese sei. (lzo)

