Hier werden nicht nur Kinderträume wahr – Airbnb präsentiert «Icons»

Du willst in deinen nächsten Ferien mal so etwas richtig Aussergewöhnliches erleben? Dann hat Airbnb möglicherweise gerade genau das Richtige für dich. Die Ferienwohnung-Vermittlungsplattform hat kürzlich elf sogenannte «Icons» vorgestellt – extravagante Unterkünfte oder Erlebnisse, die man nicht buchen, sondern nur gewinnen kann.

Ein Beispiel: Das detailgetreu nachgebaute Haus aus dem Disney-Animationsfilm «Oben». Es fliegt sogar! Hier werden Kinderträume wahr. Es gibt aber auch «Icons», bei denen die Erwachsenen auf ihren Geschmack kommen. Mehr erfährst du im Video:

Airbnb hat für seine «Icons» keine Mühen gescheut. Für das Haus von «Oben» etwa, mussten extra verstärkte Wände entworfen werden, damit sie dem Kran und der Schwerkraft standhalten. Kleiner Wermutstropfen: Die Gäste dürfen sich aus Sicherheitsgründen nicht im Haus befinden, solange es in der Luft ist.

Für das «Icon» im Musée d’Orsay in Paris hat man Star-Designer Mathieu Lehanneur beauftragt, den Uhrenturm in ein luxuriöses Schlafzimmer zu verwandeln. Durchs Uhrwerk kann man so vom Bett aus die Eröffnung der Olympischen Spiele im Sommer verfolgen.

Auch bei den Erlebnissen hat Airbnb alle Register gezogen. So sind neben den Promis aus dem Video auch noch «Icons» mit Stars wie Kevin Hart oder Doja Cat angekündigt.

4000 «Goldene Tickets»

Die «Icons» können nicht einfach gebucht werden. Interessierte müssen sich in der Airbnb-App dafür bewerben. Mit etwas Glück können sie dann ein «Goldenes Ticket» gewinnen. Die meisten «Icons» sind mit den Tickets dann gratis, andere kosten bis zu knapp 100 Franken. Airbnb hat angekündigt, dass im Jahr 2024 über 4000 solcher «goldenen Tickets» verlost werden sollen.

Ausserdem sollen im Laufe des Jahres auch noch weitere «Icons» vorgestellt werden.

Welches «Icon» spricht dich am meisten an?

(lzo)

