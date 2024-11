Jimmy Kimmels emotionaler Monolog nach der Wahl von Trump

In seiner ersten Sendung nach der Wahl zeigte sich Jimmy Kimmel abermals emotional. Die Enttäuschung über den Ausgang der Wahl ist klar ersichtlich. Auch wenn er es schafft, anfangs die Stimmung mit ein paar Pointen aufzuheitern, folgt im Monolog trotzdem ein Abschnitt , der etwas unter die Haut geht.

Auch er hätte wohl lieber eine ganz andere Rede gehalten. Late-Night-Host Jimmy Kimmel hatte im Vorfeld der US-Wahlen, seine Haltung zu Donald Trump immer wieder deutlich gezeigt. Was anfangs vielleicht für manchen Satiriker ein gefundenes Fressen war, ist mittlerweile allen verleidet. Vier weitere Jahre Trump-Jokes wollte auch Kimmel nicht mehr machen müssen. Trotzdem kam es so.

