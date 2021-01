Videos

USA

Als gäbe es kein Coronavirus: In Florida werden wieder Partys gefeiert



Video: watson/leb

Obwohl an den meisten Orten auf der Welt wegen der Corona-Pandemie strikte Massnahmen an Silvester galten, gab es einige Ausnahmen. Vor allem in Miami Beach in Florida war die Stimmung ausgelassen – hunderte Menschen feierten auf den Strassen als gäbe es kein Coronavirus.

Auch Rapper wie Tyga und Diddy feierten die Nächte durch. Dabei veranstaltete Tyga eine riesige Silverster-Sause und Diddy schmiss eine Geburtstagsparty für seinen 17-jährigen Sohn, wie auf zahlreichen Videos zu sehen ist.

Nicht nur verschiedenste US-amerikanische Rapper schienen sich nicht um Corona zu kümmern, auch Donald Trump Junior und Trumps Anwalt Giuliano tanzten zur Musik des Rappers Vanilla Ice in Palm Beach, Florida.

(leb)

