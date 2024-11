Am 30. Oktober brachte Brittany Patterson eines ihrer Kinder zum Arzt. Währenddessen entschied sich Soren, inzwischen 11 Jahre alt, alleine in die Stadt zu laufen, um etwas einzukaufen – ein kurzer Weg von ihrem Zuhause. Für Patterson eine harmlose Situation: «Er weiss, wie er nach Hause kommt. Es war ein kurzer Weg, und ich war nicht besorgt.»

In den USA sorgt der Fall von Brittany Patterson, einer Mutter aus dem ländlichen Mineral Bluff, Georgia, für Schlagzeilen. Der Grund: Sie wurde verhaftet, weil ihr zehnjähriger Sohn Soren allein weniger als eine Meile in die Stadt ging. Der Vorfall wirft Fragen über Elternrechte, persönliche Verantwortung und die Grenzen von Kindeswohlgefährdung auf.

Biden will Minen an Kiew liefern +++ Ukraine schiesst britische Raketen nach Russland

China schliesst Velowege nach Massen-Velotour für ... Dumplings!

Über 100'000 junge Leute haben sich in der chinesischen Stadt Zhengzhou auf die Sättel ihrer Mietvelos geschwungen, um in der 50 Kilometer entfernten Stadt Kaifeng Suppen-Dumplings zu essen.

Mitten in der Nacht und motiviert durch vier Studentinnen, die es ihnen am vergangenen Wochendende vorgemacht hatten. Die vier, die den Trend ausgelöst haben, wollten die berühmten Suppen-Dumplings in Kaifeng zum Frühstück essen. Ihren Ausflug dokumentierten sie in den Sozialen Medien, versehen mit der Unterschrift: «Die Jugend ist unbezahlbar, die Nachtfahrt nach Kaifeng hat sie».