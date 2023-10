Video: watson/Lucas Zollinger

Mit 104 Jahren: Diese US-Rentnerin ist die älteste Skydiverin der Welt

Dorothy Hoffner war 104 Jahre alt, als sie fiel. Ganze sieben Minuten lang dauerte ihr Sturz. Und als sie dann endlich landete, war sie … Weltrekordhalterin. Die ganze Geschichte erfährst du hier im Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Hoffner lebt in Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Die Seniorin, die im Dezember bereits das stolze Alter von 105 Jahren erreichen wird, kostet ihren Lebensabend voll aus. Am 1. Oktober tauschte sie ihren Rollator gegen einen Fallschirm aus und wagte den Sprung aus luftiger Höhe. Damit löste sie die 103-jährige Linnéa Ingegärd Larsson aus Schweden als Weltrekordhalterin ab und wurde zur ältesten Person, die einen Fallschirmsprung gemacht hat. Larsson hatte den Rekord erst im Mai 2022 selbst gebrochen.

Nicht ihr erster Sprung – und vielleicht nicht der letzte …

Hoffner sprang im Alter von 100 Jahren schon einmal aus einem Flugzeug. Oder besser gesagt: Sie wurde gestossen. Das war damals ihr erster Skydive. Dieses Mal sei es ihr sehr wichtig gewesen, selbst den Impuls geben zu können, sagte sie. Und das tat sie auch. Kaum hatte das Flugzeug die entsprechende Flughöhe erreicht, trappelte sie – am Harnisch ihres Tandempartners hängend – in Richtung der geöffneten Luke und sprang, wie die Videos zeigen.



Sieben Minuten später landeten die beiden unversehrt am Boden – das Flugzeug war noch vor ihnen unten. Etliche Zuschauerinnen und Zuschauer und viele Reporter erwarteten sie bereits und applaudierten. Nachdem Fallschirm wieder gegen Rollator zurückgetauscht war, stellte sie sich ihren Fragen. Wie es sich anfühle, jetzt Weltrekordhalterin zu sein? «Als wäre ich alt!», antwortete die Seniorin. Und stellte unter anderem in Aussicht, dass dies möglicherweise nicht ihr letzter Fallschirmsprung gewesen sei. (lzo)

