Xherdan Shaqiri, der seit 2022 für den amerikanischen Klub aus dem Norden aufläuft, leitete das Schweizer Torfestival mit einem ersten Treffer in der 49. Minute ein. Kurze Zeit später konnte Miami mit einem Penalty ausgleichen. Von der 62. bis zur 66. Minute schlug dann die Stunde des Maren Haile-Selassie. Der 24-jährige Zürcher kam Ende 2022 als Leihe vom FC Lugano in die nordamerikanische Grossstadt und sorgte mit seinem Doppelschlag für das zwischenzeitliche 3:1. In der 73. Minute stellte Shaqiri mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 4:1.

FIFA führt Fussball-WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten durch

Die Fussball-WM in sieben Jahren wird hauptsächlich in Marokko, Portugal und Spanien durchgeführt. Die gemeinsame Kandidatur der drei Mittelmeer-Anrainer sei die einzige, teilt die FIFA mit.

Schon die nächste Fussball-WM im Jahr 2026 findet in drei Ländern statt: in den USA, in Kanada und Mexiko. Doch vier Jahre später werden gar sechs Länder zu WM-Gastgebern. Denn die ersten drei Spiele des Turniers werden in Uruguay, Argentinien und Paraguay ausgetragen. Die FIFA will so an die erste WM der Geschichte erinnern, die 1930 in Uruguay über die Bühne ging.