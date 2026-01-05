Video: watson/Lucas Zollinger

Jimmy Kimmel gewinnt Award und schiesst in Dankesrede gegen Trump

Der US-Moderator Jimmy Kimmel hat am 4. Januar mit seiner Sendung «Jimmy Kimmel Live!» den Critics Choice Award für die beste Talkshow gewonnen.

In seiner Dankesrede hat Kimmel sich (unter anderem) ausgerechnet beim US-Präsidenten Donald «Jennifer» Trump bedankt. Wieso – und was er sonst noch gesagt hat – siehst du im Video:

Video: watson/Lucas Zollinger

Kimmel hat bereits am Anfang seiner Rede gegen Trump gestichelt, indem er sagte, er hätte ja lieber einen «Fifa-Friedenspreis» bekommen. Diesen hatte der US-Präsident im Dezember erhalten, was natürlich auch in Kimmels Late-Night-Show damals ein Thema war.

Im weiteren Verlauf seiner Rede bedankte sich der 58-Jährige bei den anwesenden Kolleginnen und Kollegen aus dem Showbusiness: Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Produzentinnen und Produzenten. Sie alle hätten sich für ihn und seine Sendung eingesetzt und «daran erinnert, dass die freie Meinungsäusserung nicht selbstverständlich ist», so Kimmel. Er spielte damit auf die kurzzeitige Absetzung seiner Sendung im September an.

Trump forderte schon lange und immer wieder die Absetzung von Late-Night-Shows. Nachdem Kimmel nach der Ermordung des rechtskonservativen Politaktivisten Charlie Kirk im September 2025 in seiner Sendung Kommentare gemacht hatte, die dem Präsidenten abermals missfielen, nahm dieser Einfluss auf die FCC, die Zulassungsbehörde für TV-Sender in den USA. Diese wiederum übte Druck auf ABC aus, die Fernsehgesellschaft, die Kimmels Sendung produziert und ausstrahlt. Nach einem grossen Aufschrei – unter anderem eben aus Hollywood – kam die Sendung kurz darauf wieder zurück.

Kimmel bedankt sich bei Trump

Dass sich Kimmel am Ende seiner Rede ausgerechnet bei Trump bedankte, mag deshalb im ersten Moment unlogisch erscheinen. Der Comedian klärte aber auf, warum dem Präsidenten sein Dank gebühre.

«Ohne ihn würden wir heute Abend mit leeren Händen nach Hause gehen.»

Nur, weil der Präsident jeden Tag «lächerliche Dinge» tue, habe er diesen Award gewonnen, so Kimmel. Die letzten paar Wochen seien wieder hervorragend gewesen und er könne es kaum erwarten, (nach der Pause) nun endlich wieder auf Sendung zu gehen und darüber zu berichten. (lzo)

