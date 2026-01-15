sonnig
DE | FR
burger
International
Videos

Müll-Lawine auf den Philippinen: Todesopfer steigt auf 22

Video: watson/Emanuella Kälin

Nach Müll-Lawine auf den Philippinen: 22 Tote und kaum noch Hoffnung

Eine Woche nach dem Unglück in Cebu City geben die Rettungskräfte nicht auf. Aber die Zahl der Toten steigt - und die Hoffnung schwindet.
15.01.2026, 11:5415.01.2026, 11:54

Eine Woche nach der gewaltigen Müll-Lawine auf den Philippinen mit vielen Vermissten gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende unter dem Abfallberg zu finden. Die Zahl der Todesopfer ist der örtlichen Katastrophenschutzbehörde zufolge mittlerweile auf 22 gestiegen. 14 Menschen werden noch vermisst. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, um alle Verschütteten zu bergen, trotz der riesigen Müll-Mengen und der riskanten Bedingungen, sagte Dave Tumulak, der Leiter der Behörde.

Video: watson/Emanuella Kälin

Am vergangenen Donnerstag hatten grosse Mengen Müll auf einer Deponie in Cebu City eine Recyclinganlage und mehrere Häuser unter sich begraben. Die Stadt liegt rund 560 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Zuvor hatte tagelanger Dauerregen den Boden auf dem Gelände aufgeweicht.

Bei den Opfern handelt es sich grösstenteils um Beschäftigte der Deponie und der Recyclinganlage. Jedoch wurden auch mehrere Wohnhäuser teilweise verschüttet. 18 Überlebende werden noch immer mit verschiedenen Verletzungen in Krankenhäusern behandelt.

Erinnerung an anderes Unglück

Die Philippinen, ein riesiger Inselstaat mit mehr als 117 Millionen Einwohnern, kämpfen schon lange mit grossen Problemen bei der Abfallentsorgung. Offene Deponien gelten insbesondere in ärmeren Wohngebieten als Risiko. Im Juli 2000 geriet nach tagelangem Starkregen in einem Armenviertel von Quezon City im Grossraum Manila ein riesiger Müllberg ins Rutschen. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben, viele weitere Vermisste wurden nie gefunden. (dpa) (aargauerzeitung.ch)

Das könnte dich auch interessieren:

Sportlerin gerät mit ihrem Hund in Lawine

Video: watson/elena maria müller

Philippinen: Dieses Dorf TRÄGT ein ganzes Haus

Video: watson

Nachwuchs im Tierpark Goldau – zum ersten Mal seit 18 Jahren wurden Bärenbabys geboren

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lost and Found
1 / 5
Lost and Found

Schreiben vom Fundbüro
quelle: mein telefon / ich
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Achtung Rutschgefahr: Glatteis in den Niederlanden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet
Anstatt vor dem Feuer wegzurennen, haben viele Clubbesucher in Crans-Montana zum Handy gegriffen und das Feuer an der Decke gefilmt. Für den forensischen Psychologen und stellvertretenden Leiter des Zürcher Amtes für Justizvollzug, Jérôme Endrass, ist das eine normale Reaktion: «Dass man nicht zum richtigen Zeitpunkt wegrennt, ist alles andere als überraschend.» Die jungen Menschen hätten keine Chance gehabt, das Risiko abzuschätzen.
Zur Story