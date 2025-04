Video: watson/david indumi, lucas zollinger

«Dies sind keine normalen Zeiten»: Die besten Momente von Senator Bookers Rekord-Rede

«Madame President, I yield the floor». Mit diesen Worten beendete der US-Senator Cory Booker aus dem Bundesstaat New Jersey nach 25 Stunden und 5 Minuten seine Rede. Er hat damit so lange vor dem Senat gesprochen, wie kein Mensch vorher, der bisherige Rekord lag bei 24 Stunden und 18 Minuten und wurde im Jahr 1957 von Senator Strom Thurmond aufgestellt.

Bookers Rede kritisierte die aktuelle US-Regierung unter Präsident Donald Trump. Dieser habe in den 71 Tagen, in denen er nun im Amt ist, riesigen Schaden angerichtet. Booker wollte vor dem Senat «so lange sprechen, wie er physisch dazu in der Lage sei», um ein Zeichen dagegen zu setzen. Im Video haben wir euch einige der prägnantesten Momente des Auftritts zusammengeschnitten:

Die Regeln des US-Senats erlauben es einem Mitglied, so lange zu sprechen, wie es will. Ausnahmen bilden dabei besonderen Beschränkungen für die Debatte. Ausserdem kann das Wort auch entzogen werden. Um das Wort ausserdem nicht «zu verlieren», muss durchgehend gestanden werden und es darf nur minimale Unterbrechungen geben, ohne sich zu äussern.

Um die gesamte Redezeit ohne einen Toilettengang durchzuhalten, habe Booker vorher tagelang gefastet, erzählte er nach der Rede einer Gruppe von Reportern. «Ich glaube, ich habe am Freitag mit dem Essen aufgehört und dann am Abend vor dem Start am Montag mit dem Trinken. Das hatte seine Vorteile, aber auch echt seine Schattenseiten», zitierten US-Medien Booker. In den vielen Stunden am Pult habe er Muskelkrämpfe und Spasmen gehabt.

Booker hatte nach der Rede sogar noch etwas Energie für die Medien. Bild: keystone

In der Parlamentskammer ertönte lauter und lang anhaltender Applaus im Anschluss an Bookers Rede. Er hatte darin hauptsächlich gegen den radikalen Einsparungskurs von Trump und dessen Republikanern protestiert. «Dies sind keine normalen Zeiten», so Booker. Innerhalb von nur 71 Tagen habe Trump dAmerika grossen Schaden zugefügt – in Bezug auf die Sicherheit, die finanzielle Stabilität, die grundlegenden Säulen der Demokratie und sogar die gemeinsame Hoffnung, dass auch und insbesondere Menschen in höchsten Ämtern ein Mindestmass an Anstand wahren. (lzo)

