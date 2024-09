Darum klappen in den Outer Banks reihenweise Strandhäuser zusammen

Die Outer Banks im US-Bundesstaat North Carolina sind nebst der gleichnamigen Mystery-Serie als schöner Strandort bekannt. Das Idyll ist aber in Gefahr. Steigende Meeresspiegel und extreme Wetterereignisse treiben die Erosion voran. Folge davon ist, dass Häuser, die direkt am Meer sind, nach und nach vom Atlantik mitgerissen werden. Am Dienstag ist es wieder passiert, und die Stelzen eines Beach Houses haben unter ihm nachgegeben. Rund 30 Kilometer Strand sind derzeit gesperrt, da Verletzungsgefahr aufgrund des Treibgutes besteht. (hde)

«Changing Realities»: Die Gesellschaft für Humanistische Fotografie zeigt in Bildern von ausgewählten Fotografen, wie die grossen Probleme auf der Welt im Kleinen gelöst werden. Vom 19. Juni bis 2. Juli in Hamburg, U-Bahnhof Steinstrasse. www.changingrealities.de. Hier: In der norddeutschen Korbimkerei in Hermannsburg werden die Bienenvölker noch traditionell in Körben gehalten. In der Heidelandschaft finden sie genug Nahrung. Neue Bienenvölker werden angesiedelt.

Tabak und Steingärten: Diese Änderungen treten am 1. Oktober in der Schweiz neu in Kraft

«Das Turnier gibt mir so viel»: Sandra spielt am Homeless World Cup

Der diesjährige Homeless World Cup findet vom 20. bis 29. September 2024 in Seoul in Südkorea statt. Mit dabei: das Schweizer Frauen- und Männernationalteam. watson hat mit einer Spielerin über ihre Teilnahme gesprochen.

49 Länder, 64 Teams, 500 Teilnehmende. Den Homeless World Cup als jährlichen Grossanlass haben viele Menschen nicht auf dem Radar – vor allem, wenn andere Anlässe wie die Europameisterschaft oder die Olympischen Spiele ebenfalls steigen. Doch für diejenigen, die am Homeless World Cup dabei sind, bedeutet das Turnier wahrscheinlich mehr, als alles andere, was zeitgleich in ihrem Leben stattfindet.



Der Homeless World Cup ist Fussball in seiner reinsten Form: Strassenfussball in Achter-Teams, Spiele à 14 Minuten. Ausgetragen von Menschen am Rande der Gesellschaft, Armutsbetroffenen und Obdachlosen aus der ganzen Welt. Für die Teilnehmenden ist der Cup nicht nur ein Fussballturnier, sondern eine Möglichkeit, neue Strukturen in ihr sonst durcheinander geratenes Leben zu bringen.