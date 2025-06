Feuerball sondergleichen: SpaceX-Rakete explodiert in Texas bei Routinetest

Starship hat die Grösse eines 40-stöckigen Gebäudes und ist die stärkste Rakete, die je gebaut wurde. Das Projekt hat mit der Explosion innerhalb kurzer Zeit erneut einen Rückschlag erlitten. Beim neunten Testflug Ende Mai war eine Starship-Rakete zwar in den Weltraum abgehoben – doch dann vor der geplanten Rückkehr zur Erde über dem Indischen Ozean explodiert. (lzo/sda/afp)

«Unser Starbase-Team arbeitet aktiv daran, das Testgelände zu sichern und seine unmittelbare Umgebung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden zu sichern», erklärte das Unternehmen von Tech-Milliardär Musk weiter. «Es besteht keine Gefahr für die Anwohner.»

So äussert sich SpaceX zum Vorfall.

So äussert sich SpaceX zum Vorfall. Bild: x / @spacex

Der Vorfall geschah sehr unerwartet. Sekunden, bevor die Rakete explodierte, machten die Kommentatoren in einem Livestream auf YouTube noch Spässe und lachten. Dann wurde das Bild plötzlich für einige Sekunden ganz weiss, so hell war die Explosion. Die geschockten Moderatoren konnten es zuerst gar nicht fassen. Kurz danach sagt dann einer scherzhaft: «Ich denke, damit dürfte sich das Startdatum etwas verschieben.» Im Video zeigen wir dir die entsprechende Szene aus dem Livestream und eine zweite Perspektive:

Bei einem Routinetest am Boden ist eine Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Elon Musk explodiert. Es habe einen «katastrophalen Ausfall» gegeben, erklärten die Behörden im US-Bundesstaat Texas, wo der Weltraumbahnhof Starbase liegt. Der Vorfall habe sich am Mittwoch kurz nach 23.00 Uhr (Ortszeit) ereignet. Verletzt worden sei niemand.

