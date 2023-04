Video: watson/Lucas Zollinger

Pizzalieferant beendet Verfolgungsjagd – mit der Bestellung in der Hand

Am Sonntag, 16. April, hat ein Pizzalieferant in Brookhaven im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagd der Polizei beendet – noch mit der Bestellung in der Hand. Er war schon an der Tür, um sie abzugeben, als sich der Vorfall ereignete. Die Kamera an der Türklingel zeichnete alles auf:

Lieferant Tyler Morrell hatte sein Ziel in Brookhaven in der Nähe von Philadelphia schon erreicht, als er auf der Strasse eine Verfolgungsjagd beobachtete. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger flohen mit hoher Geschwindigkeit in einem gestohlenen Kia vor der Polizei.



Das Fluchtauto verunfallte vor den Augen des Pizzalieferanten. Einer der Jugendlichen wurde noch im Wagen verhaftet, der andere wollte zu Fuss flüchten. Dabei wollte er an Morrell vorbeirennen, welcher – noch mit dem Pizzakarton in der Hand – den Fuss ausstreckte und ihn damit zu Fall brachte.



Gute Beinarbeit

Dank dieser «Beinarbeit» Morrells konnte die Polizei so auch den zweiten Jugendlichen verhaften. «Ich applaudiere ihm dafür, aber wir wollen, dass die Leute wissen, dass wir im Allgemeinen nicht wollen, dass sie sich einmischen», sagte Mike Vice, Polizeichef des Bezirks Brookhaven. Die Pizza konnte Morrell nach seinem Akt der Zivilcourage auch noch unbeschädigt abliefern. Im Netz wird er jetzt gefeiert. (lzo)

