Robert De Niro findet klare Worte für Donald Trump



In der gestrigen Ausgabe von «Jimmy Kimmel Live» äusserte sich Schauspieler Robert De Niro erfrischend direkt über den bestätigten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner. So nannte er Donald Trump kurzerhand einen «verdammten Vollidioten».

Was zu Recht vielleicht nicht der konstruktivste Beitrag in der Diskussion um die kommende Wahl sein mag. Doch De Niro legte schnell hinterher, dass Trump nicht nur ein Idiot sei, sondern ein gefährlicher Idiot und darum alle angehalten seien, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen.



Des Weiteren sagte er, dass er auch als Schauspieler niemals Trump spielen würde, da er in ihm keinerlei positive Eigenschaften sieht.



Der Hintergrund

Robert De Niro äusserte sich schon in der Vergangenheit oftmals kritisch zu Trump und scheute sich auch nie vor unschönen Ausdrücken.



Der Disput zwischen den beiden nahm letzten November wieder Fahrt auf. An den Gotham Awards wurde der Film «Killers of the Flower Moon», in dem De Niro mitspielte, ausgezeichnet.

De Niro hielt darauf seine Dankesrede, stellte jedoch nach kurzer Zeit fest, dass auf seinem Teleprompter nicht der ganze Text zu finden war. Anscheinend hatten die Veranstalter die zu politischen Stellen kurz davor gestrichen.



De Niro zückte aber sein Handy und las dennoch die gesamte Rede vor. Im gestrichenen Teil wurde vor allem Kritik an Donald Trump laut. Er sagte unter anderem:



«Der ehemalige Präsident hat uns während seiner vier Amtsjahre mehr als 30'000 Mal angelogen und mit seiner aktuellen Rache-Kampagne hält er das Tempo aufrecht.»



Die Antwort von Trump auf die Rede liess nicht lange auf sich warten. Auf seiner Plattform Truth Social nannte er De Niro einen totalen Versager.

Bild: Truth Social

Trump spielt in seinem Post auf den geschädigten Ruf von De Niro an. Dieser war selbst in die Kritik geraten, als eine ehemalige Angestellte von ihm in einem Zivilprozess gegen ihn klagte.



Mehr dazu: Robert De Niros Produktionsfirma wegen Diskriminierung verurteilt

Jüngst trat Robert De Niro nun wieder in verschiedenen Late-Night-Shows auf, um seinen neuen Film «Ezra» zu bewerben.

Bereits bei «Real Time with Bill Maher» vor vier Tagen wurde Trump wieder zum Thema:



«Stimmst du für Trump, bekommst du den Alptraum. Stimmst du für Biden, werden wir bald wieder Normalität haben.»

Robert De Niro bei «Real Time with Bill Maher»

In der gestrigen Ausgabe von «Jimmy Kimmel Live» nahm De Niro dann endgültig kein Blatt mehr vor den Mund, aber diesen Teil kennst du ja bereits.



