USA

Schneesturm in New York ermöglicht Schlitteln im Central Park

Video: extern/hanna dedial

So toll Langlaufen kannst du jetzt in ... New York 🥶

26.01.2026, 20:1026.01.2026, 20:10

In New York hat es geschneit wie sonst kaum, ein starker Schneesturm suchte die Region heim. Über 38cm Schnee durften sich die Bewohnerinnen und Bewohner von Manhattan und Washington Heights freuen (oder ärgern: Es kam auch zu Ausfällen und Verspätungen im Nahverkehr). In den Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut gilt wegen schlechter Strassenbedingungen der Ausnahmezustand. Die Schulen in New York führen den Unterricht am heutigen Montag online durch, wie der Bürgermeister Zohran Mamdani verlauten liess. Der Sturm betraf aber nicht nur die Tri-State-Area, bestehend aus New York, New Jersey und Connecticut, sondern zog sich von Texas her einmal durch die ganzen USA. Zehntausende Flüge wurden annulliert und mehrere hunderttausend Haushalte waren zeitweise ohne Strom.
(hde)

Video: extern/hanna dedial

Themen
Russland: Kamtschatka versinkt im Schnee
Video: watson
