Video: watson

Trump und seine niemals enden wollenden … Handshakes

Mehr «Videos»

Egal ob mit Macron, dem pakistanischen Premierminister Shahbaz Sharif oder jüngst Santiago Peña Palacios, dem Präsidentenen Paraguays, Trump schüttelt die Hände seines Gegenübers immer viel zu lange. Besser gesagt hält er die Hand einfach fest. Oder gar nicht, so wie beim ägyptischen Präsident Abd al-Fattah as-Sisi.

Möglicherweise eine bewusste Machtdemonstration berichten diverse Medienhäuser. Neu ist Trumps Verhalten auf jeden Fall nicht. Während Trumps erster Amtszeit gab es solche Handkämpfe bereits. Sich diese anzuschauen wird jedoch nicht langweilig. (emm)

Video: watson

Mehr Videos:

Video: watson/lucas zollinger

Video: watson/lucas zollinger