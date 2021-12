Dieser SUV-Fahrer flüchtet vor der Polizei und kracht in eine Felswand

Video: watson/Aya Baalbaki

Diese Verfolgungsjagd nimmt ein bitteres Ende

Dieser Horro-Crash wird dieser SUV-Fahrer aus Kanada so schnell nicht wieder vergessen. Auf der Flucht vor der Polizei schlängelt er sich an verschiedenen Autos vorbei – bis er die Kontrolle verliert und in eine Felswand kracht.

Ein Wunder, dass alle Beteiligten überlebt haben.

Und so versuchte der Raser vor den Beamten zu fliehen:

