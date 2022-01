Video: watson/Aya Baalbaki

Hund stürzt in zugefrorenen See – und dann passiert das 😍

«Komm her, Kona!» In den USA stürzte ein zehn Monate alter Labrador Retriever in einen zugefrorenen See. 15 lange Minuten musste er dort ausharren – doch ein mutiger Polizist leistete ihm Hilfe.

Officer John Smith rannte auf das Eis, um den Hund in Sicherheit zu bringen. Laut der Hundebesitzerin bleibe Kona normalerweise in der Nähe, aber «der Instinkt setzte ein, als ein Schwarm Gänse in der Mitte des Sees landete».

So heldenhaft hat sich Officer John Smith für den Vierbeiner eingesetzt:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

Das könnte dich interessieren:

Zug rast in abgestürztes Flugzeug – Pilot nur Sekunden zuvor gerettet

Video: watson/een

21 Menschen in Albuquerque aus einer gestrandeten Gondel gerettet

Video: watson/een

Dramatische Rettung – Auto versinkt, doch eine Frau steckt noch fest