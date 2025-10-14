Luxus-Auto-Auktion in Zürich: Wir wollten von den Besuchern wissen, was wertvoller ist – ein Sportschlitten oder Liebe. Video: watson/kma / din

«Das Auto geht dir nicht fremd» – wir waren an der luxuriösesten Auktion der Schweiz

Am Wochenende wurden in Zürich Luxus-Autos im Gesamtwert von über 70 Millionen Franken versteigert. Wir wollten von den Auto-Fans wissen, was wertvoller ist – ein Sportschlitten oder die wahre Liebe.

Kilian Marti Folge mir

Mehr «Videos»

Am Samstag ging es im Zürcher Grandhotel Dolder um Geldsummen, die selbst Milliardäre zum Staunen bringen. 42 Autos aus einer einzigen privaten Sammlung kamen bei einer Auktion unter den Hammer.

Insgesamt wechselten sie für fast 70 Millionen Franken die Besitzer – zehn Millionen mehr als geschätzt.

Der Star des Tages: ein Ferrari Daytona SP3, verkauft für 5,3 Millionen Franken. Aber auch ein Bugatti Chiron Super Sport wechselte für über 4 Millionen Franken den Besitzer.

Diese Luxus-Sportwagen waren zum Verkauf 1 / 44 Auktion von Luxus-Sportwagen in Zürich Ferrari SA Aperta mit Jahrgang 2012. Schätzwert: 1,4 bis 1,6 Millionen Franken. Weltweit 80 Exemplare.

Liebe oder Luxusauto?

Die Sammlung gehörte Deborah Mayer, einer ehemaligen französischen Rennfahrerin und Gründerin des Frauenrennstalls «Iron Dames». Sie liess ihre komplette «Tailored for Speed Collection» versteigern – ein Stück Motorsportgeschichte.

Inmitten all den Auto- und Luxusfans stellten wir uns eine andere Frage: Was gibt Menschen heute eigentlich mehr – Luxus oder Liebe?

Und so haben wir die Besucherinnen und Besucher gefragt, worauf sie bieten würden, wenn beides gleichzeitig im Angebot wäre: ein Ferrari für Millionen oder die Liebe ihres Lebens.

Schau dir hier das Video an Video: watson/kma / din

Mehr Videos:

Sturm «Alice» sorgt an spanischer Mittelmeerküste und auf den Balearen für Chaos Video: watson/lucas zollinger

«Cow Cuddling»: Sabeth war mit Kühen kuscheln Video: watson/Emanuella Kälin