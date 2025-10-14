«Das Auto geht dir nicht fremd» – wir waren an der luxuriösesten Auktion der Schweiz
Am Samstag ging es im Zürcher Grandhotel Dolder um Geldsummen, die selbst Milliardäre zum Staunen bringen. 42 Autos aus einer einzigen privaten Sammlung kamen bei einer Auktion unter den Hammer.
Insgesamt wechselten sie für fast 70 Millionen Franken die Besitzer – zehn Millionen mehr als geschätzt.
Der Star des Tages: ein Ferrari Daytona SP3, verkauft für 5,3 Millionen Franken. Aber auch ein Bugatti Chiron Super Sport wechselte für über 4 Millionen Franken den Besitzer.
Diese Luxus-Sportwagen waren zum Verkauf
Liebe oder Luxusauto?
Die Sammlung gehörte Deborah Mayer, einer ehemaligen französischen Rennfahrerin und Gründerin des Frauenrennstalls «Iron Dames». Sie liess ihre komplette «Tailored for Speed Collection» versteigern – ein Stück Motorsportgeschichte.
Inmitten all den Auto- und Luxusfans stellten wir uns eine andere Frage: Was gibt Menschen heute eigentlich mehr – Luxus oder Liebe?
Und so haben wir die Besucherinnen und Besucher gefragt, worauf sie bieten würden, wenn beides gleichzeitig im Angebot wäre: ein Ferrari für Millionen oder die Liebe ihres Lebens.