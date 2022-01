700 Schafe rufen zum Impfen auf – formiert als Spritze

Video: watson/Aya Baalbaki

Volle Ampulle: 700 Schafe rufen zum Impfen auf

Schäfer aus Schneverdingen in Niedersachsen haben mit 700 Schafen und Ziegen eine rund 100 Meter große Spritze gebildet. Die Organisatoren wollen so für das Impfen werben.

«Schafe sind so sympathische Tiere, vielleicht können die die Botschaft so besser überbringen», so der Organisator Hanspeter Etzold. Das Ganze richte sich an die noch Unentschlossenen. Schäferin Wiebke Schmidt-Kochan hatte die Aktion vorbereitet und mit ihren Tieren mehrere Tage dafür geübt.

Und so haben sich die Tiere zu einer riesigen Spritze formatiert:

(aya)

