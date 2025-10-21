wechselnd bewölkt12°
Luftfahrt

Winterflugplan: Direktflüge von Zürich nach Lappland und Kapverden

Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte

21.10.2025, 10:3521.10.2025, 10:37

Der Flughafen Zürich erweitert im Winterflugplan das Streckennetz um drei neue Destinationen. Edelweiss fliegt ab dem 19. Dezember neu nach Luleå im schwedischen Lappland sowie auf die Kapverdischen Inseln - nach São Vicente und nach Praia.

WInter view of Lulea city, Sweden, WInter view of Lulea city - Sweden
Von Zürich aus kann man neu direkt in die schwedische Stadt Luleå fliegen.Bild: www.imago-images.de

Mit der Zeitumstellung am Sonntag, 26. Oktober 2025, tritt der Winterflugplan 2025/26 in Kraft. Insgesamt werden 169 Ziele in 71 Ländern von 58 Fluggesellschaften bedient, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte.

Täglich nach Pristina

Neben den neuen Zielen verlängert Edelweiss auch die Sommerdestinationen Bilbao und Tiflis in die Wintersaison. Zudem hebt die Airline wieder zweimal wöchentlich direkt nach Colombo (Sri Lanka) ab. Deutlich mehr Auswahl gibt es künftig auch bei Flügen in die Karibik.

In Europa baut Easyjet das Angebot aus und fliegt neu täglich nach Pristina im Kosovo sowie zweimal pro Woche nach Bristol. Auch Richtung Mittlerer Osten wird das Angebot erweitert: So erhöht etwa Etihad Airways ihre Frequenzen von Abu Dhabi nach Zürich von 13 auf 16 pro Woche.

«Musste auf den meisten Flügen vor Angst weinen» – heute ist Alina Flugbegleiterin

Erstmals Airbus A350 bei Swiss im Einsatz

Noch im Herbst nimmt nach Edelweiss auch Swiss erstmals einen Airbus A350 in Betrieb. Der Erstflug für Passagiere ist am 25. Oktober nach Palma de Mallorca geplant, der erste Langstreckenflug folgt am 20. November nach Boston.

Der erste Airbus A350 der Swiss ist in Zürich gelandet

Der Winterflugplan 2025/26 gilt bis zum 28. März 2026. (dab/awp/sda)

Airbus der Ural Air landet im Maisfeld
1 / 9
Airbus der Ural Air landet im Maisfeld
Nach einem Vogelschlag landete der Airbus A321 der Ural Air in einem Maisfeld bei Moskau.
quelle: ap
Stefan Lischka – Fluglotse am Flughafen Zürich
Video: watson
