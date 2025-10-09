Der Airbus A350-900 der Swiss kurz nach der Landung in Zürich. Bild: Swiss

Der erste Airbus A350 der Swiss ist in Zürich gelandet

Als erstes von zehn neuen Flugzeugen wurde am Donnerstag ein Airbus A350-900 von Toulouse nach Zürich überführt. Die Landung am Flughafen Zürich wurde per Livestream übertragen.

Nach gründlichen Tests ist der neue Airbus der Swiss-Flotte so weit: Er konnte am Donnerstag von Toulouse nach Zürich überführt werden. Es sei das erste Mal, dass die Maschine von einer kompletten Swiss-Cockpit-Crew geflogen werde, teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

Der Flug führte von Toulouse über den Genfersee, das Rhonetal, mit Ehrenrunde um das Matterhorn weiter über den Brünigpass und über den Sempachersee in den Aargau und schliesslich nach Zürich. Dort wurde die Landung live auf Youtube gestreamt. Viele Planespotter reisten extra an, um die Landung am Flughafen Zürich mitzuerleben.

Ausgerüstet mit Kamera und Objektiv: Planespotter am Donnerstag auf der Zuschauerterrasse des Flughafens Zürich. Bild: keystone

Zahlen zum neuen Airbus A350-900 Der Airbus A350-900 verfügt über zwei moderne Rolls-Royce-Trent-XWB-84-Triebwerke. Damit sollen die Maschine leiser und der Treibstoffverbrauch reduziert werden. Das Flugzeug ist 66,8 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 64,75 Metern. Die Höhe beträgt 17,05 Meter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 1090 km/h, die Reisegeschwindigkeit bei 910 km/h. Das maximale Startgewicht beträgt 272 Tonnen. In der Kabine gibt es 242 Sitzplätze, 156 davon sind Economy-Plätze, 38 weitere Premium Economy-Sitze. 45 Sitze gehören zur neuen Business-Klasse. Zudem verfügt die Maschine über die neuen Swiss First Suiten. Das Flugzeug verfügt über 114 Fenster.



Der Airbus wurde laut Swiss aus 2,65 Millionen Teilen zusammengebaut. Die verlegten Kabel ergeben eine Länge von 175 Kilometern. Damit er auch von aussen ansprechend aussieht, wurden 1600 Liter Farbe verwendet.​

Eine Dusche zur Begrüssung

Um 12.30 Uhr teilte die Fluggesellschaft mit, dass die Triebwerke gestartet und der Transponder aktiviert wurden.

Um 15.25 Uhr setzte die Maschine dann auf der Piste 16 am Flughafen Zürich angekommen. Zur Begrüssung wurde das Flugzeug vor den Augen hunderter Zuschauer von der Flughafenfeuerwehr mit einer Wasserdusche empfangen.

Die Begrüssungsdusche der Flughafenfeuerwehr in Zürich. Bild: Youtube/Swiss

Den Flug konnte man auf Flightradar24.com mitverfolgen. Die Immatrikulation des Flugzeugs lautet HB-IFA. «HB» steht für die Registrierung in der Schweiz, «I» steht für ein Zivilflugzeug über 15 Tonnen. «F» kennzeichnet den Airbus A350 und «A» zeigt, dass es sich um den ersten der Flotte handelt.

Die Flugnummer lautete LX5359, die erste Ziffer 5 markiert den Überführungsflug, die restlichen Ziffern 359 verweisen auf das Flugzeugmuster Airbus A350-900, wie die Swiss meldet. Das Rufzeichen lautet SWR1ST, symbolisch für «Swiss First», den ersten A350 der Flotte.

Der Airbus A350-900 kurz vor dem Start in Toulouse. Bild: Flightradar24.com

In Zürich folgen nun technische Checks, Trainingsflüge und erste Kurzstrecken-Einsätze. Diese sind noch im Oktober geplant, teilt die Swiss mit. Der allererste Passagierflug ist am 25. Oktober nach Palma de Mallorca geplant. Ab dem 20. November soll der Airbus dann schrittweise in den Langstreckenbetrieb übergehen. Der erste Langstreckenflug führt die Maschine nach Boston.

Die Landung wurde auf Youtube live gestreamt. Dort wurden auch Gäste und Nahaufnahmen gezeigt. (vro)