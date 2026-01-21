Nebel-4°
DE | FR
burger
Videos
Video

WEF 2026: Davos-Besucher sagen watson, wie reich sie sind

Video: watson/kilian marti, michael shepherd

Gehen nur Reiche ans WEF? – Spoiler: Ja

21.01.2026, 21:4321.01.2026, 21:43

Nebst einem Treffen von Staatsoberhäuptern findet am WEF in Davos vor allem eines statt: Networking. Rund um die Pavillons verschiedener Techkonzerne tummeln sich Businessleute auf der Suche nach neuen LinkedIn Kontakten. Viele suchen dort auch nach reichen Financiers für ihre Projekte, denn das Klischee sagt, dass sich am WEF ohnehin nur die gut betuchten tummeln. Stimmt das wirklich oder geht es doch nicht um Geld, sondern um «Strategic Partners» oder «Social Equity Capital»? Wir wollten es genau wissen und haben Besucher ganz direkt gefragt, wie reich sie sind.

(msh)

Video: watson/kilian marti, michael shepherd

Mehr zum WEF:

Riesen-Konvoi bringt Trump nach Davos

Video: watson/telezüri/benno kaelin

Mark Carney hält Rede am WEF

Video: twitter/watson

Gouverneur Newsom kritisiert die europäische Trump-Politik

Video: watson/Elena Maria Müller
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Donald Trump in der Schweiz
1 / 12
Donald Trump in der Schweiz

Am Mittwochmittag ist der US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet.
quelle: keystone / evan vucci
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Früh aufstehen für einen Plastikbecher: Darum kauft man sich den «Bearista»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Plötzlich war sie still – Markus Lanz führt AfD-Politikerin im TV vor
AfD-Politikerin Beatrix von Storch war am Mittwoch in der Talksendung von Markus Lanz im ZDF zu Gast. Dieser nutzte die Gelegenheit, um aufzuzeigen, wie Fake News erstellt und verbreitet werden – weil die Politikerin einer ebensolchen Nachricht aufgesessen war.
Gegen Ende der 90-minütigen Sendung schnappte Markus Lanz' Falle zu. Er zeigte auf, wie AfD-Politikerin von Storch eine Falschmeldung aufgeschnappt und weiterverbreitet hatte. Demnach habe Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther ein Verbot des rechtspopulistischen Mediums «Nius» gefordert. Diese Meldung hatte von Storch offenbar aus einem – wie sich später herausstellte – bewusst missverständlichen Zusammenschnitt ebendieser Plattform.
Zur Story