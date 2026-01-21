Video: watson/kilian marti, michael shepherd

Gehen nur Reiche ans WEF? – Spoiler: Ja

Nebst einem Treffen von Staatsoberhäuptern findet am WEF in Davos vor allem eines statt: Networking. Rund um die Pavillons verschiedener Techkonzerne tummeln sich Businessleute auf der Suche nach neuen LinkedIn Kontakten. Viele suchen dort auch nach reichen Financiers für ihre Projekte, denn das Klischee sagt, dass sich am WEF ohnehin nur die gut betuchten tummeln. Stimmt das wirklich oder geht es doch nicht um Geld, sondern um «Strategic Partners» oder «Social Equity Capital»? Wir wollten es genau wissen und haben Besucher ganz direkt gefragt, wie reich sie sind.

