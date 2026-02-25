wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Videos
Video

Baden-Württemberg: Sexismusvorfwürfe gegen CDU-Favorit Manuel Hagel

Video: watson/Elena Maria Müller

Diese sexistische Aussage könnte CDU-Spitzenkandidat die Wahl kosten

Am 8. März ist die Landtagswahl Baden-Württemberg. Als Topfavorit gilt der CDU-Politiker Manuel Hagel. Ihn holen nun aber sexistische Aussagen in einem Podcast ein.
25.02.2026, 09:3625.02.2026, 09:36

Manuel Hagel ist Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Grünen-Politikerin Zoe Mayer wurde nun ein Video von Hagel zugespielt, das ihn bei einem Gespräch im YouTube-Format «Auf ein Bier» zeigt. Das Video stammt aus dem Jahr 2018 und ist noch immer zugänglich. Das Video wurde Mayer wohl zugeschickt, weil sie sich zuvor über ihre Erfahrungen mit Sexualisierung als Mädchen geäussert hatte.

Hagel macht in dem Format nämlich genau das: Er sexualisiert Schülerinnen. Er besuchte für eine Fragerunde eine Realschulklasse, die ihm nach zu 80 Prozent aus Mädchen bestanden hätte und fügt an: «Es gibt schlimmere Termine als diesen.» und: Er werde die erste Fragestellerin nie vergessen. «Sie hiess Eva. Braune Haare. Rehbraune Augen.» Der beisitzende Moderator Marcel Wagner erwiderte lediglich: «Die wird jetzt rot zu Hause, wenn sie das sieht.»

Die Politikerin Mayer fragt in ihrem TikTok-Beitrag: «Was meint ein erwachsener Mann damit, dass es ein schöner Termin ist, wenn er in einem Klassenzimmer mit maximal 16-Jährigen sitzt?» und «Warum muss es um das Aussehen dieses minderjährigen Mädchens gehen, wenn doch eigentlich die Frage im Mittelpunkt steht?» Mayers Video stösst auf sehr viel Zuspruch und Kritik gegenüber Hagel.
Manche würden sagen, dass es harmlos sei, aber möglicherweise liege darin bereits das Problem, meint Mayer.

Mayers Apell an Minderjährige

@zoe.gruene

DAS IST NICHT OKAY! Leider machen viele Mädchen diese Erfahrungen. Ich möchte euch ermutigen, eurem Bauchgefühl zu vertrauen und euch an vertraute Menschen zu wenden. ✊

♬ Originalton - Dr. Zoe Mayer

Laut watson.de sind die Umfragewerte Hagels sehr gut, könnten aber durch diese Aussagen noch kippen.

Video: watson/Elena Maria Müller

Mehr Videos:

Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/watson
Video: watson/Elena Maria Müller
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die PiDi-Memes Teil 2
1 / 78
Die PiDi-Memes Teil 2
quelle: internet
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Bartgeier-Nachwuchs im Tierpark Goldau
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Auf einmal hatte ich seine Unterhose in der Hand»: Unsere Horror-Dates
Fast jeder von uns war bereits auf einem unvergesslichen Date. Ganz im negativen Sinne. Während die einen diese Begegnungen am liebsten vergessen würden, finden wir: Diese intimen, oft etwas absurden Anekdoten verdienen es, erzählt zu werden. Und wann, wenn nicht zum Valentinstag?
Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Zucker ist süss und du bist es auch. Der gute, alte, umstrittene Valentinstag. Kaum ein anderer Tag sorgt für so starke Meinungsverschiedenheiten wie der 14. Februar, der Tag der Liebe. Während die einen ihn passioniert feiern, halten andere das ganze Ganze für eine reine Geldmacherei oder interessieren sich schlichtweg überhaupt nicht dafür.

Mit dem Valentinstag verbindet eine grosse Mehrheit Zeit mit der oder dem Liebsten, rote Rosen und ein romantisches Date. Doch bevor es zu all dem kommt, steht meist das erste Date an.
Zur Story