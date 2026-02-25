Video: watson/Elena Maria Müller

Diese sexistische Aussage könnte CDU-Spitzenkandidat die Wahl kosten

Am 8. März ist die Landtagswahl Baden-Württemberg. Als Topfavorit gilt der CDU-Politiker Manuel Hagel. Ihn holen nun aber sexistische Aussagen in einem Podcast ein.

Manuel Hagel ist Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Grünen-Politikerin Zoe Mayer wurde nun ein Video von Hagel zugespielt, das ihn bei einem Gespräch im YouTube-Format «Auf ein Bier» zeigt. Das Video stammt aus dem Jahr 2018 und ist noch immer zugänglich. Das Video wurde Mayer wohl zugeschickt, weil sie sich zuvor über ihre Erfahrungen mit Sexualisierung als Mädchen geäussert hatte.

Hagel macht in dem Format nämlich genau das: Er sexualisiert Schülerinnen. Er besuchte für eine Fragerunde eine Realschulklasse, die ihm nach zu 80 Prozent aus Mädchen bestanden hätte und fügt an: «Es gibt schlimmere Termine als diesen.» und: Er werde die erste Fragestellerin nie vergessen. «Sie hiess Eva. Braune Haare. Rehbraune Augen.» Der beisitzende Moderator Marcel Wagner erwiderte lediglich: «Die wird jetzt rot zu Hause, wenn sie das sieht.»

Die Politikerin Mayer fragt in ihrem TikTok-Beitrag: «Was meint ein erwachsener Mann damit, dass es ein schöner Termin ist, wenn er in einem Klassenzimmer mit maximal 16-Jährigen sitzt?» und «Warum muss es um das Aussehen dieses minderjährigen Mädchens gehen, wenn doch eigentlich die Frage im Mittelpunkt steht?» Mayers Video stösst auf sehr viel Zuspruch und Kritik gegenüber Hagel.

Manche würden sagen, dass es harmlos sei, aber möglicherweise liege darin bereits das Problem, meint Mayer.

Mayers Apell an Minderjährige @zoe.gruene DAS IST NICHT OKAY! Leider machen viele Mädchen diese Erfahrungen. Ich möchte euch ermutigen, eurem Bauchgefühl zu vertrauen und euch an vertraute Menschen zu wenden. ✊ ♬ Originalton - Dr. Zoe Mayer

Laut watson.de sind die Umfragewerte Hagels sehr gut, könnten aber durch diese Aussagen noch kippen.

