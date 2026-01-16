So sieht «Bearista» von Starbucks aus. Bild: starbucks

Starbucks lanciert diese Bären-Tasse in der Schweiz – in den USA prügelte man sich darum

Mehr «Schweiz»

Im November des letzten Jahres sorgte ein Merchandise-Artikel von Starbucks international für Schlagzeilen. Der Café-Betreiber lancierte eine Tasse in Form eines Bären mit dem Namen «Bearista» – und löste damit in den USA einen regelrechten Hype aus. Beim Verkaufsstart herrschte in einigen Filialen Ausnahmezustand: lange Schlangen, Gerangel, Tränen. Mancherorts war «Bearista» bereits wenige Minuten nach Ladenöffnung – zum Teil also schon um kurz nach 4.30 Uhr morgens – ausverkauft. So sah das aus:

Video: watson/lucas zollinger

Schweizer Fans des «Bearista» blickten derweil in die Röhre. Den gehypten Bären gab es zunächst in Europa und der Schweiz nicht. Doch dies wird sich nun ändern: Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, wird die Tasse ab dem 20. Januar auch hierzulande in limitierter Stückzahl verfügbar sein. «Pro Gast kann ein Stück des ikonischen ‹Bearista› aus Glas gekauft werden», schreibt Starbucks in einer Mitteilung. Wer sich sein Getränk in einem «Bearista» oder sonstigen eigenen Becher ausschenken lässt, erhält pro Getränk 80 Rappen Rabatt.

Die Ankündigung der weltgrössten Café-Kette überrascht: Noch im November hatte Starbucks erklärt, man habe nicht vor, «Bearista» nach Europa zu bringen. Der Becher sei ein exklusives Produkt der US-Winterkollektion, so die Begründung. Das Umdenken dürfte wohl mit dem anhaltenden Hype um den Bären anhalten – auf Onlineplattformen wie eBay wurde die Tasse zwischenzeitlich für horrende Preise angeboten. Wie viel der Bär in der Schweiz kosten wird und wie viele Exemplare wo zu kaufen sein werden, ist bislang unklar. In den USA lag der Preis bei 25 Dollar (umgerechnet rund 20 Franken). (dab)