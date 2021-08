Video: watson/Aya Baalbaki

VW-Elektroauto fängt Feuer – Fahrerin rettet ihr Kind gerade noch rechtzeitig

Ein VW-Elektroauto ist am Wochenende in den Niederlanden komplett ausgebrannt. Die Fahrerin und ihr Kind kamen gerade so mit dem Schrecken davon.

Zum Brand kam es in der niederländischen Stadt Groningen. Die Besitzerin wollte gerade losfahren und hatte ihr Kind bereits ins Auto gesetzt, als plötzlich Rauch aufstieg.

Hier geht's zum Video:

Video: watson/Aya Baalbaki

(aya)

Das könnte dich interessieren:

Fliegendes Auto erreicht wichtigen Meilenstein

Video: watson/een

Ups! Hier verschluckt ein Brunnen ein Auto

Video: watson/een

Parking from Hell – Kamera filmt Einpark-Desaster