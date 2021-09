Video: watson/een

Amerikanische Football-Fans fangen fallende Katze mit einer 🇺🇸-Flagge

Bei einem College-Football-Spiel in Miami am Wochenende fand die grösste Show abseits des Spielfelds statt. Eine Katze war in das Stadion gelangt und befand sich dann in einer gefährlichen Lage. Sie hing mehrere Minuten lang von einem der oberen Balkone im Stadion, bevor sie in die Zuschauermenge stürzte.

Glücklicherweise konnten die Fans das Tier mit einer amerikanischen Flagge auffangen. Das Sicherheitspersonal des Stadions brachte die verängstigte Katze aus dem Stadion.

«Wir sind froh, dass die Katze dank der aufmerksamen Fans in den Abschnitten 107, 110 und 208 nach einem schlimmen Sturz sicher gelandet ist. Wir wünschen dem Kater das Beste für seine verbleibenden acht Leben. Wir haben eine Spende an @humanemiami getätigt und ermutigen unsere Fans, dies ebenfalls zu tun.»

(een)

