Manor tauscht schon wieder den Chef aus



Das Personalkarussell beim Warenhauskonzern Manor dreht sich weiter. Der erst im Januar 2017 angetretene CEO Stéphane Maquaire will seinen Posten wieder aufgeben.

Er werde in Kürze das Unternehmen verlassen, teilte das zur Westschweizer Maus Frères Gruppe gehörende Unternehmen am Donnerstag ohne Angabe von Gründen mit. Zu seinem Nachfolger wurde Jérome Gilg ernannt. Der bisherige Chef von Jumbo, dem Spezialisten für Do-it-yourself, Gartenbau und Dekoration, übernimmt seine Aufgabe per 18. Januar 2019, also am morgigen Freitag.

Manor kommt damit nicht zur Ruhe. Im Anschluss an den Amtsantritt von Maquaire im Januar 2018, gab noch im selben Monat der damalige Finanzchef Pierre-Antoine Binard seinen Abgang bekannt. Er wurde durch den ehemaligen Calida-CFO Thomas Stöcklin ersetzt. Und im August 2018 löste Georg Halter als Kommunikationschef Alexandre Barras ab, welcher Manor aus persönlichen Gründen verliess. (aeg/sda/awp)

