Bitcoin bricht weiter rasant ein – bald 60'000er-Marke erreicht

Bild: screenshot: finanzen.ch

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin bricht weiter ein. Am Donnerstagabend (Schweizer Zeit) wurde der Bitcoin noch für gerade einmal 63'000 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war er erstmals seit Ende 2024 unter die 70'000er-Marke gefallen.

Im Vergleich zum Schweizer Franken fiel der Kryptocoin von rund 56'000 Franken am Morgen auf unter 50'000 am Abend.

Somit mussten Anleger am Donnerstag einen Verlust von rund 13 Prozent in Kauf nehmen. Der Bitcoin hat nun vier Verlustmonate hinter sich und verbucht damit die längste Negativserie auf Monatsbasis seit 2018. Die Durststrecke sorgt für schlechte Stimmung am Markt und der vielbeachtete «Fear&Greed-Index» signalisiert extreme Angst unter Anlegern.

(cpf, ergänzt mit Material der sda)