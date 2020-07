Hoffnung auf neuen Corona-Impfstoff in den USA: Das steckt hinter mRNA-1273

Eine Studie zu mRNA-1273 weckt Hoffnungen in der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff. watson erklärt, was die Ergebnisse bedeuten.

Kryptisch und kurz mRNA-1273 nennt sich das Mittel, das neue Hoffnung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie weckt. Der experimentelle Impfstoff des US-Biotech-Konzerns Moderna wird derzeit von Wissenschaft und Medien in den Fokus genommen. Grund sind neue Forschungsergebnisse, die am Dienstag in der angesehenen Fachzeitschrift New England Journal of Medicine veröffentlicht wurden.

Die aktuelle Studie beschreibt die Resultate während der sogenannten «Phase 1» im Impfstoff-Testverfahren. …