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OpenAI gibt 2026 50 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung aus

Sam Altman, center, and OpenAI president Greg Brockman, right, arrive at the U.S. District Court in Oakland, Calif., Thursday, April 30, 2026. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) Sam Altman,Greg Brockman
Sam Altman (l.) und Greg Brockman beim Eintreffen vor Gericht.Bild: keystone

OpenAI gibt 2026 angeblich 50 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung aus

Der ChatGPT-Entwickler OpenAI wird allein in diesem Jahr Unsummen für Rechenleistung ausgeben, wie ein Co-Gründer im Rahmen eines Gerichtsverfahrens verriet.
06.05.2026, 07:2006.05.2026, 08:05

Der amerikanische IT-Manager Greg Brockman nannte die 50 Milliarden Dollar im Zeugenstand – im Prozess zu einer Klage, die Tech-Milliardär Elon Musk gegen OpenAI führt.

Musk war einst bei der Gründung von OpenAI dabei gewesen. Nun wirft er den Mitgründern Sam Altman und Greg Brockman vor, sie hätten entgegen ursprünglichen Verabredungen OpenAI in ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen umgewandelt und damit «eine wohltätige Organisation gestohlen». Sie weisen das zurück.

Brockman nannte die bisher nicht öffentlich bekannte Zahl bei der Befragung durch seine Anwältin. Der Betrag illustriert, wie viel Geld KI-Firmen für Betrieb und Entwicklung ihrer Software ausgeben – während die Technologie erst noch am Anfang steht. OpenAI hat für die nächsten Jahre Investitionen von insgesamt mehr als einer Billion Dollar in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz angekündigt.

Streit um OpenAI-Struktur

OpenAI wurde mit dem Ziel gegründet, im Interesse der Menschheit an Künstlicher Intelligenz zu forschen. Musk behauptet, dass unter der Aufsicht von Altman und Brockman inzwischen der gesamte Wert von OpenAI stattdessen in einem auf Gewinn ausgerichteten Teil konzentriert sei. OpenAI kontert, dass die Kontrolle weiterhin beim Non-Profit-Kern liege. Die Gründung einer zusätzlichen gewinnorientierten Firma sei notwendig gewesen, um die nötigen Milliarden-Investitionen zu stemmen.

Der Anwalt der Musk-Seite unterstellte Brockman bei der Befragung Gier und verwies unter anderem auf einen Eintrag in dessen Tagebuch, in dem dieser über einen Weg zu einem Milliardenvermögen zu sinnieren schien. Brockman seinerseits sagte, Musk habe die volle Kontrolle über den gewinnorientierten Teil von OpenAI angestrebt, weil er 80 Milliarden Dollar für den Bau einer Stadt auf dem Mars gebraucht habe.

ChatGPT ist der Chatbot, der vor über drei Jahren den aktuellen Hype um Künstliche Intelligenz ausgelöst hatte. Inzwischen hat OpenAI starke Konkurrenz unter anderem von der KI-Firma Anthropic und Google. Musk ist ebenfalls ein Rivale mit seinem KI-Entwickler xAI.

Greg Brockman ist 38-jähriger, studierter Informatiker und IT-Unternehmer, der vor allem als Mitbegründer und Präsident von OpenAI Bekanntheit erlangt hat. Er und seine Frau Anna gelten als einflussreiche Trump-Unterstützer.

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quelle: shutterstock
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Quellen

  • Nachrichtenagenturen SDA/DPA

(dsc)

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