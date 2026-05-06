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Iran-Entspannung: Südkoreas Börse steigt auf Rekordmarke

Iran-Entspannung: Südkoreas Börse steigt auf Rekordmarke

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist im Zuge der jüngsten Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
06.05.2026, 03:5606.05.2026, 03:56

Eine Stunde nach Handelsstart stieg der Index um 5,6 Prozent und durchbrach erstmals die Marke von 7000 Punkten.

Employees of Hana Bank celebrate in a photo opportunity to mark the Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) of over 7,000 points at a dealing room of Hana Bank in Seoul, South Korea, Wednesday, May ...
An der südkoreanischen Börse wird die historische Marke gefeiert.Bild: keystone

Wegen der starken Kursbewegung setzte die Börse in Seoul den Handel für fünf Minuten aus. Die japanische Börse bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor angekündigt, es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen zwischen Washington und Teheran gegeben. (sda/dpa)

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