Iran-Entspannung: Südkoreas Börse steigt auf Rekordmarke

Der südkoreanische Leitindex Kospi ist im Zuge der jüngsten Anzeichen einer Deeskalation im Iran-Krieg auf ein neues Rekordhoch gestiegen.

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Eine Stunde nach Handelsstart stieg der Index um 5,6 Prozent und durchbrach erstmals die Marke von 7000 Punkten.

An der südkoreanischen Börse wird die historische Marke gefeiert. Bild: keystone

Wegen der starken Kursbewegung setzte die Börse in Seoul den Handel für fünf Minuten aus. Die japanische Börse bleibt heute wegen eines Feiertags geschlossen.

US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor angekündigt, es habe «grosse Fortschritte» für ein «umfassendes und abschliessendes» Abkommen zwischen Washington und Teheran gegeben. (sda/dpa)