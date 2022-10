Apple bringt mehr Werbung aufs iPhone – und vielleicht bald in weitere Dienste

Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen baut Apple sein Werbegeschäft aus. Neu erscheinen Werbeanzeigen prominent im App Store. Auch andere Apple-Apps dürften bald Werbung enthalten.

Im August berichtete der für gewöhnlich bestens informierte Apple-Insider Mark Gurman, Apple plane deutlich mehr Werbung in seine hauseigenen Apps zu integrieren. Nun ist es so weit: Ab Dienstag soll im App Store auf iOS-Geräten mehr Werbung zu sehen sein. Die neuen Anzeigen erscheinen im «Heute»-Tab sowie in der «Das gefällt dir vielleicht auch»-Sektion, schreibt der Apple-Blog macrumors.com. Laut Bloomberg-Reporter Gurman plant Apple auch Anzeigen in vorinstallierten Apps wie Maps, Bücher und Podcasts.



App-Entwickler können die zusätzlichen Werbeflächen nutzen, um ihre Apps im App Store zu promoten: «Mit einer Heute-Tab-Werbung kann Ihre App prominent auf der Titelseite des App Store erscheinen – und gehört damit zu den ersten Inhalten, die Benutzer sehen, wenn sie ihren App Store-Besuch beginnen», schreibt Apple auf seiner Support-Seite für App-Entwickler. Die neue Werbemöglichkeit, um App-Downloads anzukurbeln, soll weltweit angeboten werden, ausser in China.

Bisher wurden im «Heute»-Bereich ausgewählte Apps von der Redaktion des App Stores angezeigt. Die «Das gefällt dir vielleicht auch»-Sektion zeigte personalisierte App-Vorschläge. Nun tauchen auch dort blau hinterlegte Werbeanzeigen auf.



Apple räumt Werbeanzeigen im App Store mehr Platz ein. bild: via macrumors

Neu können App-Anbieter ihre Apps im App Store auf den Seiten anderer Apps bewerben. Dies könnte dazu führen, dass unter einer App die direkte Konkurrenz beworben wird und sich mehrere App-Entwickler gegenseitig um den Werbeplatz zu überbieten versuchen – wovon Apple als Werbeanbieter profitiert.



Auf Twitter kritisierte Patent-Experte Florian Müller, dass dies eine weitere Massnahme von Apple sei, die App-Entwickler «dazu zwingt, Anzeigen auf ihren eigenen App-Seiten zu kaufen», um zu vermeiden, dass andere App-Anbieter Kunden von dort weglenken.

Werbung auch auf Apples Streaming-Dienst?

Mit den zusätzlichen Werbeflächen im App Store dürfte Apples Anzeigen-Offensive nicht abgeschlossen sein. Im August sagte Apple-Kenner Gurman, der iPhone-Konzern wolle seine derzeitigen Werbeeinnahmen auf mindestens 10 Milliarden Dollar pro Jahr nahezu verdreifachen. Es liege daher auf der Hand, dass Apple Werbung auch in seinen Streaming-Dienst Apple TV Plus integrieren werde, so wie dies Disney und Netflix ebenfalls planen respektive bereits tun.



Rivalen wie Facebook werfen Apple vor, beim Einschränken des Trackings durch Drittanbieter-Apps gehe es weniger um Datenschutz, sondern darum, das eigene Werbegeschäft auf Kosten der Konkurrenz auszubauen. Wettbewerbshüter in mehreren Ländern prüfen derzeit, ob Apple seine Marktmacht auf iOS-Geräten diesbezüglich missbraucht.



(oli)