EZB lässt Leitzins im Euroraum unverändert

Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert ihre Zinspause. Der Leitzins bleibt nach einer Entscheidung des EZB-Rates bei 4,5 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag mitteilte. (sda/awp/dpa)

Acht Jahre nach der Enthüllung des weltweiten Finanzskandals der «Panama Papers» hat in Panama der erste Gerichtsprozess gegen 27 Angeklagte begonnen. Auch der Miteigentümer der inzwischen abgewickelten panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca, der deutschstämmige Anwalt Jürgen Mossack, erschien am Montag vor Gericht in Panama-Stadt, wie bei der Liveübertragung des ersten Verhandlungstags zu sehen war.