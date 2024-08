Subway-Sandwiches: Nicht allen schmeckt's, aber bald sind sie fast überall erhältlich. Bild: keystone

Über 70 neue Restaurants – Subway will Standorte in der Schweiz erheblich ausbauen

Die amerikanische Sandwich-Kette Subway hegt grosse Expansionspläne hierzulande. In den nächsten sieben Jahren werden in den Schweiz und in Liechtenstein mehr als 70 Schnellrestaurants eröffnet.

Das werde die Präsenz der Marke in der Region mehr als verdoppeln, teilte die Convenience House Schweiz AG am Mittwoch mit. Diese übernimmt die exklusiven Rechte zur Verwaltung und Entwicklung aller Subway-Standorte in den beiden Ländern.

«Subway ist eine bestens etablierte, weltweit anerkannte Marke mit engagierten Franchisenehmern und einer treuen Kundenbasis», lässt sich Sebastian Becker zitieren, der Chef der Convenience House Schweiz AG. Man wolle nun die Position von Subway festigen und die Marke «zu neuen Höhen» führen. (sda/awp)