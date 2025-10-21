wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Geld

Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief

Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief

21.10.2025, 15:2921.10.2025, 15:52
Inhaltsverzeichnis
Was ist neu?Was sind die Gründe?Wie sieht es mit dem Dollar aus?Wie ist die Lage bei den Exporten und Importen?

Was ist neu?

Der Euro hat zum Franken am Dienstag ein neues Rekordtief markiert. Am Morgen sank die Gemeinschaftswährung bis auf 0.9210 Franken. Es handelt sich um den tiefsten Stand in der Geschichte des Euros, wenn man die Kursausschläge vom 15. Januar 2015 ausklammert. Damals hatte die Nationalbank (SNB) den Euromindestkurs von 1.20 Franken aufgehoben und für heftige Kursschwankungen gesorgt.

ARCHIVBILD - EURO UEBERSCHREITET ZUM ERSTEN MAL SEIT JANUAR 2015 DIE MARKE VON 1,15 FRANKEN - Coins of 1 Euro (left) and coins of 1 Swiss Franc (right), pictured on July 21, 2011. (KEYSTONE/Martin Rue ...
Der Euro verliert im Verhältnis zum Franken weiter an Wert.Bild: KEYSTONE

Im Verlauf des Morgens erholte sich der Euro dnn aber wieder etwa und notiert am frühen Nachmittag mit 0.9230 Franken wieder etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Was sind die Gründe?

Laut Händlern dürfte dies vor allem an den Schweizer Aussenhandelszahlen liegen. Der Franken steht seit einiger Zeit unter verstärktem Aufwärtsdruck. Viele Anleger steuern wegen der handels- und geopolitischen Unsicherheiten vermehrt sichere Häfen an. Schon Anfangs April war der Franken ähnlich stark gewesen, als US-Präsident Donald Trump den «Tag der Befreiung» ausgerufen und damit den Zollstreit losgetreten hatte.

Wie sieht es mit dem Dollar aus?

Auch der US-Dollar reagierte zunächst mit einem Kursrückgang auf die Handelszahlen. Er machte aber seine Einbussen ebenfalls wieder wett und notiert zuletzt mit 0.7954 Franken gar leicht höher als am Vortag.

Wie ist die Lage bei den Exporten und Importen?

Im September stiegen die Ausfuhren saisonbereinigt nominal um 3,4 Prozent auf 22,8 Milliarden Franken. Wieder zugelegt haben auch die Ausfuhren in die USA. Noch im August waren sie wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gegenüber der Schweiz um mehr als ein Fünftel eingebrochen und hatten damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020 erreicht. Nun stiegen sie wieder um 43 Prozent. Über das ganze dritte Quartal resultierte allerdings trotzdem ein Rückgang von gut 8 Prozent.

Die gesamten Importe stiegen derweil im Berichtsmonat September um 9,4 Prozent auf 19,9 Milliarden Franken. Der Exportüberschuss lag damit bei gut 2,8 Milliarden Franken. In den beidem Monaten davor war er mit 3,9 bzw. 4,2 Milliarden deutlich höher. (dab/sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Freisinnige lassen Gegner der Bilateralen III alt aussehen
4
Zohran Mamdani, der Schrecken der Milliardäre
5
Studie entlarvt Plug-in-Hybrid-Autos als Klimakiller – die wichtigsten Fakten
Meistgeteilt
1
Moskau stellt sich gegen Trumps Ukraine-Plan +++ Polen warnt Putin vor Verhaftung
2
Trump: Rebellen innerhalb der Hamas für Scharmützel verantwortlich
3
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Trump lässt Melanias Büro abreissen – für seinen neuen Ballsaal
87 Prozent eingespart: Diesen Ausgabenbereich hat Donald Trump massiv gekürzt
Das Treasury Department hat gute Nachrichten für den US-Präsidenten: Das US-Haushaltsdefizit sank im Jahr 2025 um 41 Milliarden Dollar. Dies zeigen die neuesten Zahlen, welche jährlich von Oktober bis September erhoben werden. Woher kommt das zusätzliche Geld? Aus stark gestiegenen Zolleinnahmen – und Einsparungen im Bildungsbereich. Ein Überblick:
Zur Story