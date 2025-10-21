wechselnd bewölkt10°
Schweizer Exporte im September wieder gewachsen – auch in die USA

Der Schweizer Aussenhandel mit den USA hat sich im September leicht erholt.
Der Schweizer Aussenhandel mit den USA hat sich im September leicht erholt.

21.10.2025, 09:3621.10.2025, 09:44

Nach einem schwachen Vormonat hat sich die Schweizer Exportwirtschaft im September wieder erholt. Auch die Ausfuhren in die USA legten deutlich zu.

Die Exporte stiegen saisonbereinigt nominal um 3,4 Prozent auf 22,8 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Real – also zu konstanten Preisen – resultierte mit 2,7 Prozent ein etwas geringeres Plus.

Betrachtet man das gesamt dritte Quartal dieses Jahres, sanken die Exporte saisonbereinigt um 3,9 Prozent auf 66,5 Milliarden Franken und setzten dadurch ihre negative Entwicklung wie im Vorquartal fort. Damit liegen die Exporte in etwa wieder auf dem Niveau des dritten Quartals 2024. Die Importe sanken leicht um 0,6 Prozent auf 56,3 Milliarden Franken. Trotz der deutlichen Abschwächung bleibt die Handelsbilanz klar im Plus: Der Überschuss im dritten Quartal 2025 lag bei 10,2 Milliarden Franken.

Exporte in die USA wieder leicht angestiegen

Wieder zugelegt haben im September dafür die Ausfuhren in die USA. Noch im August waren sie wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gegenüber der Schweiz um mehr als ein Fünftel eingebrochen und hatten damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020 erreicht. Nun stiegen sie wieder um 43 Prozent. Über das ganze dritte Quartal resultierte allerdings trotzdem ein Rückgang von gut 8 Prozent.

Die gesamten Importe stiegen derweil im Berichtsmonat September um 9,4 Prozent (real +1,9 Prozent) auf 19,9 Milliarden Franken. Der Exportüberschuss lag damit bei gut 2,8 Milliarden Franken. In den beiden Monaten davor war er mit 3,9 bzw. 4,2 Milliarden deutlich höher. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
