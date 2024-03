Roche meldet positive Studienresultate mit Blutdrucksenker

Die Ergebnisse der Kardia-2-Studie sollen im April auf der wissenschaftlichen Jahrestagung 2024 des American College of Cardiology vorgestellt werden. Darüber hinaus sei die Phase-II-Studie Kardia-3 bei Erwachsenen mit unkontrolliertem Bluthochdruck und hohem kardiovaskulärem Risiko bereits angelaufen. (sda/awp)

Zilebesiran habe bei Erwachsenen mit leichtem bis mittelschwerem unkontrolliertem Bluthochdruck in Kombination mit einer Standardtherapie ein ermutigendes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil gezeigt. Die Ergebnisse würden das Potenzial einer halbjährlichen Dosierung unterstützen.

Das Logo von Roche in Basel.

Das Logo von Roche in Basel. Bild: keystone

Roche und das US-Unternehmen Alnylam haben positive Ergebnisse einer Studie mit dem Medikament Zilebesiran bekannt gegeben. Der Blutdrucksenker habe in der Phase-2-Studie namens Kardia-2 nach dreimonatiger Behandlung den primären Endpunkt erreicht, teilte Roche am Dienstag mit.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Schweiz wird von kriminellen Clans unterwandert – so funktioniert das Netzwerk

Kirschlorbeer darf vom Herbst an nicht mehr verkauft werden

Streik bei Migros-Tochter Micarna in Ecublens VD – 84 Stellen weg

Die Mitarbeitenden der Fleischverarbeiterin Micarna in Ecublens VD sind am Donnerstag in den Streik getreten. Sie protestierten damit gegen die geplante Schliessung des Standorts mit 84 Arbeitsplätzen.