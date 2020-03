Libanon zahlt Euro-Anleihen nicht zurück

Spuhler warnt vor SVP-Initiative: «Sie ist gefährlich für den Wirtschaftsstandort Schweiz»

Der Stadler-Patron und ehemalige SVP-Nationalrat Peter Spuhler warnt vor der Begrenzungsinitiative seiner Partei, weil sie die Bilateralen «an die Wand fahren» würde. Und er erklärt, warum er nicht nur im Osten, sondern auch im Hochlohnland Schweiz neue Stellen schafft.

Viele Journalisten und Finanzanalysten tummeln sich am Stadler-Hauptsitz in Bussnang TG, als der Jahresabschluss präsentiert wird. Seit die Firma vor einem Jahr an die Börse ging, ist das Interesse am aufstrebenden Bahnbauer noch grösser geworden. Der Aktienkurs fällt trotz starkem Umsatzwachstums. Als Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler die «Schweiz am Wochenende» zum Interview empfängt, ist er dennoch gut gelaunt: Kurzfristige Kursbewegungen interessierten ihn nicht.

Während andere Firmen …