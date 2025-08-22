recht sonnig22°
Fed erwägt Zinssenkungen – um US-Arbeitsmarkt zu helfen

FILE - Federal Reserve Board of Governors member Lisa Cook, right, talks with Federal Reserve Chairman Jerome Powell before an open meeting of the Board of Governors at the Federal Reserve, June 25, 2 ...
Fed-Chef Jerome Powell an einer Pressekonferenz im Juni.Bild: keystone

Fed-Präsident Jerome Powell deutet wegen «heikler Lage» Zinssenkungen an

22.08.2025, 16:2022.08.2025, 16:20
Mehr «Wirtschaft»

Die USA nähern sich laut dem US-Notenbankchef Jerome Powell dem Zeitpunkt, an dem die Notenbank Fed ihre Zinsen senken muss. Dies um die Beschäftigung zu stützen, sagt Powell am Freitag in einer mit Spannung erwarteten Rede.

Ein «rascher» Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik – und damit Zinssenkungen – rechtfertigen, sagte der Notenbankchef bei den Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Zugleich betonte er, das Fed befinde sich in einer «heiklen Lage», da die neuen von der US-Regierung verhängten Zölle bereits begännen, sich auf die Konsumentenpreise auszuwirken und so die Inflation neu anfachen könnten. (sda/awp/afp)

Zur Story