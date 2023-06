Deutscher TV-Sender in Schieflage – ProSiebenSat1 muss viele Stellen streichen

Der Ex-RTL-Manager führt den Unterföhringer Konzern seit November 2022. Seit seinem Amtsantritt sind zwei andere Vorstandsmitglieder ausgeschieden. Neben Finanzchef Ralf Gierig, der Ende April nach Unstimmigkeiten bei der ProSiebenSat.1-Tochter Jochen Schweizer Mydays das Unternehmen verlassen hatte, wurde am Montag der Abschied von Programmchef Wolfgang Link bekannt gegeben. Habets übernimmt seine Aufgabenbereiche und verantwortet künftig das Herzstück Entertainment.

Beim letzten Stellenabbau 2019 waren einer Sprecherin zufolge insgesamt rund 120 Vollzeitstellen betroffen. Stand Ende März zählte der Fernsehkonzern 7385 Vollzeitstellen. Ende Mai hatte Habets im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX erläutert, dass vor allem in der zweiten Jahreshälfte Stellen gestrichen werden sollen. Derzeit liefen Gespräche mit dem Betriebsrat für den Umbau im Entertainment-Segment, die mit Abstand wichtigste Säule im Konzern.

«Wir wollen vor allem da Kosten einsparen, wo es Redundanzen bei Entscheidungen gibt und dadurch Prozesse verzögert werden.» Unter anderem liege das an der Komplettübernahme der Streaming-Plattform Joyn mit 500 Mitarbeitern, sagte Habets. Durch die Integration komme es zu Doppelungen. Im Produktionsbereich des Unterhaltungsgeschäftes (Entertainment) seien keine Kosteneinsparungen geplant.

ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets rechnet beim angekündigten Stellenabbau des deutschen Fernsehkonzerns mit deutlichen Einschnitten. «Das Restrukturierungsprogramm wird eine deutlich signifikantere Auswirkung auf den Konzern haben als frühere Massnahmen», sagte der Manager bei einem Mediengespräch in Frankfurt am Main.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Darum wird die Schweiz am 14. Juni violett

Rammstein passt Auftritt in München an – und Lindemann fällt kurz aus der Rolle

Wie die Kinder in Kolumbien durch indigenes Wissen gerettet wurden

Jetzt flattern die Mieterhöhungen rein – so wirst du nicht über den Tisch gezogen

Das System «Row Zero» – was über den Fall bis jetzt bekannt ist

UBS-Chef Ermotti: 10 Prozent der CS-Mitarbeitenden haben gekündigt

Laut UBS-Chef Sergio Ermotti hat jeder zehnte Mitarbeitende der übernommenen CS der Bank den Rücken gekehrt. «Es ist wahr, dass circa 10 Prozent der Arbeitskräfte in den letzten Monaten - auch schon vor der Übernahme - gegangen sind», sagte er am Montag in der Mittagsausgabe der «Tagesschau» gegenüber dem Schweizer Fernsehen SRF.