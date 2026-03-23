freundlich
DE | FR
burger
Wirtschaft
Iran

Schweizer Börse: SMI eröffnet 1,8 Prozent im Minus

Weitere Eskalation im Nahen Osten: Schweizer Börse startet tiefrot in die Woche

Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche im tiefroten Bereich gestartet. Die weitere Eskalation im Nahen Osten ist die Ursache dafür.
23.03.2026, 09:0623.03.2026, 09:58

Die Lage habe sich mit dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump zur Öffnung der Strasse von Hormus noch einmal verschärft, heisst es im Handel, zumal der Iran wenig überraschend ebenfalls mit neuen Drohungen reagiert habe. «Von einer Deeskalation sind die Kriegsparteien jedenfalls weit entfernt», sagte ein Händler.

Die Marktteilnehmer hatten anfänglich mit einer eher kurzen Dauer gerechnet. Das ist nun aber nicht mehr so. Das Szenario eines vorübergehenden Energie-Schocks trete zunehmend in den Hintergrund zugunsten eines Umfelds mit «länger anhaltendend» hohen Preisen, was erhebliche Auswirkungen auf das Wachstum, die Unternehmensmargen und die Geldpolitik habe, sagte der Händler.

Oder mit anderen Worten: «Die Anleger beginnen zu begreifen, dass sich dieser Schock nicht auf Öl beschränkt, sondern sich über die Transport-, Produktions- und Verbrauchskosten auf die gesamte Wirtschaft ausbreitet.»

Marke von 12'000 Punkten in Reichweite

Der SMI notiert um 9.45 Uhr 1,6 Prozent tiefer bei 12'121 Zählern. Bis zur psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Punkten fehlt somit nur noch gut 1 Prozent. Auch in Deutschland, Frankreich und London geben die wichtigsten Indizes in einer ähnlichen Grössenordnung nach. (awp/sda)

Mehr zum Iran-Krieg:

Warum der Goldpreis seit dem Iran-Krieg einbricht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 25
Iran-Krieg in Bildern

Der Krieg im Iran hat zur Folge, dass die Ölpreise weltweit steigen.
quelle: keystone / altaf qadri
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neues Video zeigt den Öltanker-Angriff aus Iranischer Sicht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
In diesem Land gehen E-Auto-Verkäufe durch die Decke und es ist weder Norwegen noch China
Vor vier Jahren waren in Dänemark erst 20 Prozent der verkauften Neuwagen Elektroautos, heute sind es über 80 Prozent. Wie ist das möglich? Und warum in der Schweiz nicht?
In Norwegen hat die Elektromobilität gewonnen. 98 Prozent der Neuwagenverkäufe sind E-Autos. Im Februar wurden im ganzen Land noch exakt 20 Benzin-Autos verkauft. Während in der EU über den richtigen Zeitpunkt für das Verbrenner-Aus gestritten wurde, sind im hohen Norden Benzin-Autos längst død.
Zur Story