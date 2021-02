Sprichst du «ETF»? – 5 Dinge, die du wissen solltest

Waren vor 3 Jahren noch 80% der Anlagen in ETFs passive Strategien, schätzt Morgan Stanley in seiner globalen ETF-Studie 2020, dass neuere Formen von ETFs an Bedeutung zunehmen werden. So sollen gemäss den Prognosen Aktive ETFs und Smart Beta ETFs in den nächsten 2-3 Jahren bis zu 49% der Anlagen ausmachen.



Aktive ETFs: Bei aktiven ETFs kommt ein Fondsmanager ins Spiel, der aktiv Wertpapiere kauft und verkauft und so versucht, auf Trends im Markt zu reagieren.



Smart Beta ETFs: Das Ziel dieser ETFs ist es, den Markt zu schlagen oder mit weniger Risiko abzubilden. Dazu werden z.B. unterbewertete, hochprofitable, innovative Unternehmen dem Index hinzugefügt.